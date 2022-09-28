人民网北京9月28日电 （记者许维娜）作为实施乡村振兴战略顶层设计的重要文件，《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》（以下简称《规划》）实施五年来，进展如何？我国乡村产业发展方面都有哪些亮点？获取哪些成效？

“产业振兴是乡村振兴的重中之重。《规划》把发展壮大乡村产业摆在重要位置，突出用发展的办法巩固拓展脱贫攻坚成果、衔接推进乡村振兴。”在9月28日国家发展改革委举行的发布会上，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在回答人民网记者提问时如是说。

曾衍德表示，五年来，乡村产业加快发展，取得了明显的成效，有四个突出的亮点。

一是农产品加工流通业加快发展。加工转化率达到70.6%，农产品加工产值与农业总产值的比值提高到2.5。新增5万多个产地冷藏保鲜设施。

二是农文旅深度融合发展。全国休闲农庄、观光农园等休闲农业经营主体达到30多万家，年营业收入超过7000亿元。

三是农村电商蓬勃发展。各类涉农电商超过3万家，农村网络零售额超过2万亿元，直播带货等新业态不断涌现。

四是乡村特色产业传承发展。累计认定全国“一村一品”示范村镇3673个，遴选推介乡村特色产品2438个、乡村工匠662个，创响了一批“乡字号”“土字号”特色品牌。

曾衍德同时表示，各级农业农村部门采取一系列有力措施，推进乡村产业高质量发展，概括为“四个持续”。

一是持续激发乡村资源要素活力。突出规划引资源。编制全国乡村产业发展规划，指导每个脱贫县确定2—3个优势主导产业，中央财政衔接补助资金用于产业发展的比重超过50%。完善政策聚要素。制定促进乡村产业振兴等政策，推动资金、土地、人才向乡村集聚、向主导产业集中，2021年第一产业固定资产投资达1.43万亿元、年均增长10%以上。强化改革激活力。推进农村集体经营性建设用地入市，盘活闲置宅基地和闲置农房，发展壮大新型农村集体经济，推动资源变资产、资金变股金、农民变股东，不断为乡村产业注入新动能。

二是持续培育乡村产业经营主体。做大做强龙头企业，累计认定县级以上农业产业化龙头企业9万多家。规范提升新型经营主体，累计培育家庭农场390万个、农民合作社222万家，引导小农户合作共赢、抱团发展。完善联农带农机制，健全订单农业、利益分红、股权合作等利益联结机制，带着农民干、帮着农民赚。

三是持续提升农村就业创业质量。发展产业带动就业，发展就业容量大的县域富民产业，引导农村劳动力在农产品加工、农田水利、人居环境整治等领域更多就业，2021年本地农民工超过1.2亿人。支持创业带动就业，推介了2210个农村创业创新园区基地，落实创业补贴、担保贷款等扶持政策，累计吸引1120万人返乡入乡创业创新，平均每个主体带动6—7人稳定就业。

四是持续建设集聚融合发展平台。建设产业融合高地，累计创建140个优势特色产业集群、250个现代农业产业园、1309个农业产业强镇、300个农村一二三产业融合发展示范园，形成一批特色主导产业集聚区。建设科技创新高地，引导各类园区与科研院校合作，组建2600多个主导产业专家团队，带动应用新品种新技术新装备。建设品牌引领高地，突出特色创品牌、标准创品牌、营销创品牌，打造了一批知名区域公用品牌、企业品牌、产品品牌。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经