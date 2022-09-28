人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

个人养老金制度迎政策利好 专家：扩大养老第三支柱覆盖面

人民网记者 车柯蒙
2022年09月28日16:57 | 来源：人民网
小字号

9月26日召开的国务院常务会议，确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠，以便于更好满足群众多样化需求、提升保障水平。会议决定，对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠：对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，领取收入的实际税负由7.5%降为3%。政策实施追溯到今年1月1日。

对此，业内专家认为，个人养老金制度迎来税收政策利好，将有利于扩大我国养老第三支柱覆盖面。

全国政协常委、中国税务学会副会长张连起对人民网记者表示，当前，我国多层次的养老保险体系包括“三大支柱”，第一支柱是基本养老保险，包括城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，第二支柱是企业年金和职业年金，第三支柱包括个人储蓄性养老保险和商业养老保险。

“领取基本养老金不需要缴纳个税，此次国务院常务会议送出的政策礼包，针对的是第三支柱。”张连起进一步阐述，此次会议确定的领取收入实际税负由7.5%降为3%，意味着我国养老保障网将越织越密、越织越牢。

“当前，我国已进入老龄化社会，养老金缺口逐渐扩大，建立多层次互补的养老金制度有助于解决中国目前的养老资金支持问题。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红接受人民网记者采访时表示。

李旭红表示，通过实行个人所得税优惠引导和鼓励居民缴纳个人养老金，有利于促进我国养老第三支柱发展，对我国目前基本养老保险及补充养老保险发挥重要补充作用；与此同时，由于商业化运营的个人养老金与多种基金、保险等多种金融商品关联，发展商业化运营的个人养老金也有助于丰富我国金融商品市场，从而促进我国宏观经济实现稳中有进。

记者了解到，今年4月21日，国务院办公厅发布《关于推动个人养老金发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，个人养老金资金账户资金用于购买符合规定的银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值的满足不同投资者偏好的金融产品，参加人可自主选择。参与个人养老金运行的金融机构和金融产品由相关金融监管部门确定，并通过信息平台和金融行业平台向社会发布。

“监管部门应加强对相关金融业务监管，切实维护消费者合法权益，确保国家惠民政策落到实处。”张连起表示。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
个人养老金制度迎政策利好 专家：扩大养老第三支柱覆盖面
　　9月26日召开的国务院常务会议，确定对政策支持、商业化运营的个人养老金予以税收优惠，以便于更好满足群众多样化需求、提升保障水平。会议决定，对政策支持、商业化运营的个人养老金实行个人所得税优惠：对缴费者按每年12000元的限额予以税前扣除，投资收益暂不征税，领取收入的实际税负由7.5%降为3%。…
2022（第二十一届）中国互联网大会将于11月在深圳召开
　　人民网北京9月28日电 （记者许维娜）记者从中国互联网协会获悉，2022（第二十一届）中国互联网大会将于11月15至17日在深圳召开，大会主题为“发展数字经济 促进数字文明”。 据了解，大会将围绕“论坛会议+特色活动”主线，举办开幕式、开幕论坛、分论坛、案例发布、嘉宾交流会、互动嘉年华、线上挑战答题赛、法官讲案例等活动，内容涵盖算力基础设施、人工智能、工业互联网、车联网、智慧医疗、智慧教育、元宇宙、数字政府、中小企业发展、未成年人保护、合规治理、个人信息保护、数据安全等热点领域。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部