人民网北京9月28日电 （记者车柯蒙）当前，通过高分辨率对地观测系统重大科技专项工程（以下简称“高分专项”）的实施和带动，我国已总体建成自主可控的先进高分辨率对地观测系统，技术水平、能力和规模得到大幅提升。

9月28日，国家航天局对地观测与数据中心、中华联合财产保险股份有限公司、航天信德智图（北京）科技有限公司三方签署战略合作协议。据悉，本次战略合作协议的签订，旨在共同推动高分辨率对地观测数据在农业风险管理以及农险行业的应用，拓展技术合作深度和广度，加强农业风险管理手段以及推动农险高质量发展，提升高分专项的社会认知度和综合影响力。

据介绍，三方将发挥各自优势，运用好农业风险管理工具，遥感、数字等技术手段，保障农业产业安全。同时，落实《关于扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围的通知》（财金〔2021〕49号）等文件精神，聚焦农业保险创新发展和数字化转型，利用卫星遥感等高新技术提升查勘定损的准确性、时效性、公正性，开展试点工作，逐步破解农业保险领域存在的相关难题，努力实现农业保险精准承保、交叉验证、高效理赔等目标，推进业务和效益“双提升”，助力农业保险高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

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