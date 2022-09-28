人民网北京9月28日电 （记者夏晓伦）“新形势下，电力行业与电力企业应在合规运营的前提下适应改革与发展要求，充分发挥电力系统的‘桥梁’和‘纽带’作用，带动产业链、供应链上下游，加快能源生产清洁化、能源消费电气化、能源利用高效化，推进能源电力行业尽早以较低峰值达峰。”南方电网能源发展研究院技术经济中心副主任吴良峥接受人民网记者采访时表示。

据了解，化石能源燃烧是我国二氧化碳的主要排放源，占全部二氧化碳排放的88%左右，其中电力行业排放约占能源行业排放的41%，减排任务艰巨。

吴良峥还表示，电力系统作为社会经济的重要基础设施，是联系能源生产和消费的关键枢纽。加快构建以新能源为主体的新型电力系统，对推动能源电力低碳发展，助力电网向智能、高效、可靠、绿色转型，引领全行业积极参与生态文明建设，服务国家实现“碳达峰、碳中和”目标，具有重要的现实意义。

数据显示，近年来，我国主要发电企业电源工程投资规模呈现不断上升的趋势，电网工程完成投资保持在5000亿元左右。2021年全国主要发电企业电源工程建设投资完成5530亿元，同比增长4.5%；2021年全国电网工程建设投资完成4951亿元，同比增长1.1%。

对此，南方电网能源发展研究院研究员万正东认为，随着电力工程建设投资规模不断增大，电力工程建设过程的减碳价值也逐步提高，亟需进一步加大电力工程建设领域低碳治理与减碳价值分析，科学建立电力工程建设减碳管理分析体系、决策体系、监测体系与评估体系，发挥电力工程建设减碳的重要价值。

未来，如何助力实现电力工程建设减碳管理科学发展？万正东提出了三点建议：

一是要加强减碳计量体系构建。结合经典“碳计量”分析理念与分析方法，构建覆盖电力工程建设以及其他环节的全业务链条“碳计量”分析体系。一方面，应充分体现电网对发电侧可再生能源消纳的贡献，以及对用电侧电能替代的引导效果，合理划分电力碳资产的核算边界；另一方面，基于可再生能源装机容量的实际情况，在政府部门的统一部署下，测算电网平均碳排放因子，以便为各地方政府制定更加科学的碳减排规划提供依据。

二是要构建电力工程要素碳监测与追踪平台。碳排放核算是一项系统工程，基础在于准确掌握系统实时的碳排放数据，因此需通过大数据、云计算、物联网、人工智能等数字技术赋能，对风、光、水、火、气等不同能源发电、输电、用电全环节的碳排放数据精准进行监测与追踪，以实现对电力工程建设所涉及各要素的碳排放趋势的预测、碳达峰路径的评估。

三是要完善电力工程要素碳排放强度等数据发布机制。随着电力工程要素碳排放强度数据的应用情景迅速增多，该数据发布滞后不利于工程建设减排和绿电消费。相关电力企业应积极尝试建立电力工程要素碳排放强度实时数据的计算发布平台，探索建立不同区域级别（区域级、省级、市级）的月度碳排放强度等数据，在平台上定期发布，以供决策中参考或社会各界研究。

(责编：王连香、高雷)

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