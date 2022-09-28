人民网北京9月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行设立设备更新改造专项再贷款，专项支持金融机构以不高于3.2%的利率向制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等设备更新改造提供贷款。设备更新改造专项再贷款额度为2000亿元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年，发放对象包括国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家金融机构，按照金融机构发放符合要求的贷款本金100%提供资金支持。

人民银行有关负责人表示，推进经济社会发展薄弱领域进行设备更新改造，有利于扩大制造业市场需求，推动消费恢复成为经济拉动主力，增强发展后劲。根据国务院常务会议议定事项，人民银行设立设备更新改造专项再贷款，向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向制造业等领域发放贷款支持设备更新改造。

设备更新改造专项再贷款的政策支持领域是什么？上述负责人介绍，专项再贷款政策支持领域为教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域设备购置与更新改造。

(责编：罗知之、高雷)

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