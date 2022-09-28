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银保监会：二季度银行业消费投诉信用卡业务占比为48.6%

2022年09月28日19:16 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月28日电（记者李延霞）银保监会消费者权益保护局28日发布的通报显示，今年二季度，银保监会及其派出机构共接收并转送银行业消费投诉81716件。其中涉及信用卡业务的投诉39687件，占投诉总量的48.6%。

　　《关于2022年第二季度银行业消费投诉情况的通报》显示，二季度，银保监会及其派出机构接收并转送的银行业消费投诉中，涉及个人贷款业务的投诉24915件，占投诉总量的30.5%；涉及理财类业务的投诉3077件，占投诉总量的3.8%。

　　通报显示，二季度，涉及国有大型商业银行的消费投诉18338件，占投诉总量的22.4%；涉及股份制商业银行的消费投诉32575件，占投诉总量的39.9%。

　　银保监会表示，将继续加大投诉处理监管力度，督促银行业金融机构落实主体责任，扎实做好投诉处理工作，加强源头治理，改进服务质量，维护好消费者的合法权益。

(责编：袁勃、胡永秋)
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