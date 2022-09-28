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供销总社：全力服务秋粮丰收 做好秋冬种农资供应

2022年09月28日20:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月28日电（记者侯雪静）记者28日从中华全国供销合作总社了解到，全国供销合作总社印发通知要求全国供销合作社系统全力服务秋粮丰收，切实做好秋冬种期间农资供应工作，强化粮食安全保障。

　　根据通知，全国供销合作社系统将围绕各地“三秋”生产实际需要，组织全系统农资企业、基层社、为农服务中心、庄稼医院、农业服务公司，为广大农民、种植大户、农民专业合作社等提供全流程系列化秋收服务。

　　中华全国供销合作总社有关负责人表示，秋冬种是来年粮油生产的开端，切实抓好秋冬种期间农资供应服务，对于夯实明年农业生产基础具有特殊重要的意义。

　　受多重因素影响，当前化肥价格仍处近年来的相对高位。通知要求各级供销合作社切实发挥好农资流通主渠道作用，确保在关键时刻供得上、供得好。强化农资应急配送能力，加快构建起运行有效的农资应急保供指挥调度体系等，切实提高全系统农资应急供应能力，配合有关部门确保秋冬种期间农资绿色通道畅通。

(责编：袁勃、胡永秋)
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