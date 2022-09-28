新华社北京9月28日电题：继续扎实推进乡村全面振兴——两部门有关负责人谈乡村振兴战略规划实施进展

新华社记者侯雪静、安蓓

《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》实施进展如何？后续推进乡村振兴工作有哪些安排？28日举行的新闻发布会上，国家发展改革委、农业农村部有关负责人作出回应。

国家发展改革委农村经济司司长吴晓说，规划实施情况良好，成效显著。乡村振兴战略制度框架不断健全，规划体系、政策体系、工作体系和考核机制不断完善，党对乡村振兴的全面领导不断加强，乡村振兴开局好、起步稳、基础牢。

吴晓说，规划的顺利实施，相关法律法规和政策体系的日益完善，为全面推进乡村振兴奠定了坚实基础。2021年，国务院印发的《“十四五”推进农业农村现代化规划》，在衔接乡村振兴战略第一个五年规划的基础上，进一步明确了“十四五”时期乡村振兴的主要目标任务。下一步，将扎实推进乡村全面振兴，推动农村更富裕、生活更幸福、乡村更美丽。

农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德说，守住不发生规模性返贫底线，这是今年农业农村工作的一项硬任务，也是规划实施的一项重点任务。

“各地各部门全力巩固拓展脱贫攻坚成果。一是衔接扶持政策，优化帮扶强支撑。二是聚焦重点群体，健全机制防返贫。三是突出重点帮扶，倾斜支持增后劲。四是抓实产业就业，拓展渠道促增收。”曾衍德说。

据介绍，围绕财政、金融、土地、人才等方面，国家出台系列衔接政策，2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金增加到1650亿元。优化东西部协作帮扶，稳定中央单位定点帮扶，东部省份财政援助资金超过220亿元，选派挂职干部和专业技术人才1.4万人。2021年，工资性收入占农民收入的比重已超过42%，成为农民增收的主渠道。今年上半年，农民收入增速继续高于城镇居民2.3个百分点。

吴晓说，随着乡村振兴战略的深入实施，广大农民获得感、幸福感、安全感大幅提升。同时，也应看到，当前我国发展不平衡不充分问题仍然突出，促进农民农村共同富裕将是一项长期任务，必须脚踏实地、久久为功，向着这个目标更加积极有为地努力。

产业振兴是乡村振兴的重中之重。吴晓说，五年来，乡村产业实现新发展。农业供给侧结构性改革深入推进，农业质量、效益和竞争力不断提高。现代农业产业体系、生产体系、经营体系日益完善，农业发展实现质量变革、效率变革、动力变革。

曾衍德说，五年来，乡村产业加快发展，有四个突出的亮点：一是农产品加工流通业加快发展。二是农文旅深度融合发展。三是农村电商蓬勃发展。四是乡村特色产业传承发展。累计认定全国“一村一品”示范村镇3673个，遴选推介乡村特色产品2438个、乡村工匠662个，创响了一批“乡字号”“土字号”特色品牌。

数据显示，2021年，农业科技进步贡献率达到61%，农作物耕种收综合机械化率超过72%，分别比2017年提高3.5个、6个百分点。彰显地域特色和乡村价值的产业体系加快构建，农产品初加工、精深加工、综合利用协调发展。2021年，全国农产品加工转化率达到70.6%，农村一二三产业深度融合，休闲观光、农村电商等新产业新业态蓬勃发展，农村创新创业活力不断迸发。

(责编：杨光宇、白宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经