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成品粮油价格基本稳定，蔬菜、鸡蛋价格回落——

节前市场探物价

本报记者  孔德晨
2022年09月29日05:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近日，居民在河北省邯郸市一家超市选购蔬菜。
　　李 昊摄（人民视觉）

　　消费者在广东省汕头市华达隆新陵海市场购买鸡蛋。
　　邱传伟摄

　　国庆临近，正是消费旺季，市场供应是否充足？菜价、肉价、蛋价表现如何？各地采取哪些措施稳物价？本报记者近日探访了部分城市的农贸商超。

　　蔬菜鸡蛋价格总体平稳

　　9月26日早晨7时，广东省汕头市华达隆新陵海市场已是人来人往。这是当地较大的菜市场，汇集各类蔬菜、肉类及肉制品、鸡蛋、当地小食与面食等，摊贩叫卖声与居民询价声交织，烟火气满满。

　　李老板的鸡蛋摊前，家住附近的张阿姨正在犹豫：走地草鸡蛋7.5元/斤、正大鲜鸡蛋7.9元/斤、乌鸡鸡蛋8元/斤、普通鸡蛋6.5元/斤……“种类太多，不知道选哪种好。”张阿姨说，“平时都是我老头子出来买菜，今天他去给儿子帮忙了。这些鸡蛋价格倒也相差不大，但整体上似乎涨价了。”

　　李老板告诉记者，近一个月来鸡蛋价格浮动变化较大。8月22日，一件鸡蛋（30打鸡蛋为一件）226元，9月初一件252元，现在大约稳定在这个价格。“整体来看，全品种鸡蛋均价大概在6.5元一斤至8元一斤左右浮动。”李老板说，“我家卖得最贵的是乌鸡鸡蛋，营养价值高；但卖得最好的是这种走地草鸡蛋，价格居中，味道鲜美。”在李老板的推荐下，张阿姨最终挑了两斤半的走地草鸡蛋。“快到国庆节了，女儿要回家来。她最喜欢吃我做的水蒸蛋，我得提前备好。”张阿姨说。

　　“假期临近，蔬菜和鸡蛋的价格整体感觉略有上涨。”深圳的张先生告诉记者，他平时常去蔬菜批发市场买菜，蔬菜均价约为2至3元。“西蓝花、四季豆等价格会更高一些，每斤4至5元，居民区附近的街市会更贵一些，大概贵20%到30%。”张先生说，“除了假期临近的因素，更主要的是受天气情况影响较大。多刮几次台风，菜价能涨一倍。”

　　汕头市的邱先生说：“市场蔬菜价格每日都有变动，浮动幅度约为1%到3%。”他告诉记者，受气候、季节及收成影响，蔬菜价格会突然大幅增加，也属短期的正常现象。

　　在北京幸福荣耀生鲜超市，西蓝花价格为5.8元/斤。“最贵的应该是乳黄瓜，13.8元一斤。”超市理货员王女士告诉记者，“其余的如小油菜、圆生菜、圆茄子、西红柿、苦瓜、黄瓜等消费者常买的蔬菜，都是三五元一斤。前阵子中秋节过后，蔬菜价格有明显回落。近一周，蔬菜价格略涨，但涨幅不明显，不到1元一斤，总体比较平稳。”

　　根据北京新发地批发市场每周市场动态，9月10日至9月17日这一周，蔬菜的价格降幅比较明显。新发地统计部负责人刘通分析，这一方面是因为前期价格过高，为菜价下降预留了较大的空间，一方面也因为近期的气象条件比较理想，有利于蔬菜的生长。后期，随着秋季蔬菜的相继上市，价格还有一定的下降空间，菜价有可能就此进入季节性下降区间。

　　肉价略微上涨

　　天气转凉，加之国庆节即将到来，北京的不少消费者开始“贴秋膘”了。近期，全国各地肉价如何？

　　9月25日，记者在北京一家超市看到，猪肉五花肉约为32.8元/斤，前尖肉24.8元/斤，纯排骨39.9元/斤。“我家平时经常购买的黑猪肉大约在50元一斤，价格变动不大。这周猪肉价格涨了点，但总体在能接受的范围内。”来买菜的徐女士说，“天气转凉，除了猪肉之外，我还打算多买些牛羊肉，在家涮肉吃。”

　　在深圳，五花肉价格约为20元一斤，与北京相差较大。“近一个月肉价应该是受到猪周期影响，略微有些上涨。”张先生说，“如果后续还会涨价且价格较贵，我会选择购买牛羊肉。”

　　在上海，综合家乐福超市、卜蜂莲花超市、东安农贸市场、密云农贸市场等多家市场价格，猪肉五花肉均价为40元左右一斤。在汕头，五花肉分外地进场猪肉和本地澄海地区猪肉，价格略微不同。“以本地猪肉为例，一个月内价格从14至15元一斤上涨到了18至20元一斤，涨幅约为10%到20%，外地猪肉略低一些。”邱先生说。

　　根据国家统计局数据，对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，9月中旬与9月上旬相比，30种产品价格上涨，17种下降，3种持平。其中，生猪（外三元）价格为23.7元/千克，环比上涨0.9%。此前数据显示，9月上旬，生猪（外三元）价格为23.5元/千克，环比上涨4.4%。

　　9月19日，国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍，今年以来，国内生猪价格经历了先跌后涨的过程，近期在每公斤22-24元区间波动；最近一周猪粮比价为8.38∶1，处于猪肉储备预案确定的6∶1至9∶1合理区间的上沿。

　　猪肉价格上涨原因是什么？

　　刘通分析，中秋节过后，尽管肉类消费短暂地进入淡季，但是养殖场对猪价的预期并没有降温，猪价和肉价仍然保持坚挺。

　　对于后期生猪市场供需和价格形势，近日，国家发改委价格司多次组织有关方面进行深入分析研判，各方分析认为，目前能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均连续回升，加之天气转凉后育肥猪生长速度加快，以及企业冻肉库存处于较高水平、绝大部分将在年内供应市场，因此今后一段时间生猪猪肉市场供应有保障，价格难以持续大幅上涨。

　　9月以来，截至27日，商务部已会同国家发改委进行了3次中央储备肉放储，部分省份也同步进行了储备肉的放储动作，预计本月放储量达到20万吨。“这释放出比较明确的信号，即肉价不具备大幅上涨的条件。”刘通说，“此前，毛猪生产一直是靠市场上那只‘看不见的手’在调节，此轮市场上还有一只‘看得见的手’也参与调节，就是为了‘削峰填谷’，防止肉价出现大起大落的波动，这是对养殖业健康、稳定、均衡发展的有力保障。”

　　保供稳价不放松

　　“我当然是希望菜价越低越好啦。”张先生说，“快要过节了，菜价肉价有所上涨是正常的，只要别一直涨就行。”

　　李老板则希望鸡蛋价格稳定在现有水平。“总是涨涨落落，我们农户心里也没底。”李老板说，“后续蛋价不要‘大跳水’就好，我觉得稳中有升是比较理想的状态。”

　　“重要民生商品保供稳价事关群众基本生活，是一项十分重要的工作。”孟玮说，“国庆节临近，蔬菜、猪肉等重要民生商品需求趋旺，叠加国内疫情多点散发、部分地方出现强降雨天气等不利因素，重要民生商品保供稳价工作面临一定压力。”

　　稳物价将采取哪些措施？

　　孟玮表示，国家发改委将在紧盯蔬菜、猪肉等重要民生商品市场供需形势的基础上，进一步压实“菜篮子”市长负责制，督促指导各地采取加强生产、投放储备、市场监管等多种方式，切实做好保供稳价工作：

　　一是指导各地紧抓蔬菜生产、加强产销衔接、畅通运输配送，保障终端市场“微循环”顺畅、市场供应充足。采取平价销售、补贴流通销售环节、减免批发市场进场费等措施，促进价格平稳运行。

　　二是及时投放中央猪肉储备，指导各地加大力度同步投放地方政府猪肉储备，投放价格低于市场价格，保障生猪猪肉市场供应和价格平稳运行。同时，指导各地适时投放成品粮油、蔬菜、鸡蛋等储备，增加市场供应。

　　三是鼓励重点骨干企业坚持诚信经营、带头保供稳价，协调有关部门严厉打击串通涨价、哄抬价格等违法违规行为。

　　“从市场运行情况看，有关政策措施取得积极成效，近期成品粮油价格基本稳定，蔬菜、鸡蛋价格回落，猪肉价格总体平稳运行。”孟玮说，“后续，我们将持续跟踪重要民生商品市场形势，进一步压实地方主体责任，推动有关措施落地见效，保障市场供应充足、价格总体稳定，为广大群众欢度节日营造良好的价格环境。”

(责编：杨光宇、白宇)
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