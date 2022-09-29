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绿色建筑面积持续增加，建筑业产业链现代化水平不断提高——

咱们身边的建筑更“绿”更“聪明”了

本报记者  廖睿灵
2022年09月29日05:50 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　今年以来，江西省赣州市重点打造绿色装配式建筑产业，节能、节水、节地、节材的钢结构绿色建筑助力经济社会发展。图为赣州市于都县的一家钢结构企业生产车间内，工人在焊接订单产品。
　　朱海鹏摄（人民视觉）

　　建筑墙体不用水泥，而是以轻型光伏墙体替代；室内照明和温度不需人工控制，楼宇自控系统便可实时调节……您是否注意到，我们身边的建筑正变得越来越“清洁”和“聪明”？

　　国家统计局近日发布的《建筑业高质量大发展 强基础惠民生创新路》报告显示，党的十八大以来，中国建筑业创新驱动和绿色发展持续发力。技术创新引领产业转型升级，建筑业产业链现代化水平不断提高。与此同时，中国绿色建筑快速发展，建筑节能改造有序推进。

　　“建筑领域是我国能源消耗和碳排放的重要领域，同时也是我国实现碳达峰、碳中和的重要力量。”住房和城乡建设部总工程师李如生说。为促进建筑领域节能减排，中国加快打造绿色建筑，建筑产业“绿色”占比持续提升。数据显示，全国新建绿色建筑面积从2012年的400万平方米增长到2021年的20多亿平方米。2021年，城镇新建绿色建筑面积占比达84%，获得绿色建筑标识项目累计达2.5万个。目前，全国共有2134个绿色建材产品获得认证标识，带动了相关产业的协同发展，也使建筑产业链拉长变宽。

　　推动建筑节能也是建筑领域降碳减排的重要手段。据了解，在建筑领域全生命周期中，不仅建筑生产过程使用的钢铁、水泥、玻璃等属于高耗能材料，建筑交付使用后所涉及的供暖、设备用电等也会造成较高碳排放。推动建筑节能，不仅能降碳，还有利于提高居民的生活质量。

　　李如生介绍，党的十八大以来，中国大力推进建筑节能，北方地区居住建筑节能标准提高到75%。到2021年底，城镇节能建筑已达277亿平方米。“从监测结果看，经过节能改造的居住建筑，冬季的室内温度能提升3到5摄氏度，夏季能够降低2到3摄氏度，提升了人们居住的舒适度。”李如生说。

　　“中国建造”贴上绿色标签的同时，建筑技术也不断实现突破创新。上述报告显示，党的十八大以来，中国基建、冶金、有色、煤炭、石油、化工、水电、水利、机械等建筑行业布局逐渐完备；建造流程逐渐向上游勘探设计和下游工程监理拓展；城市信息模型（CIM）、建筑信息模型（BIM）、大数据、智能化、移动通信、云计算、物联网等信息技术集成应用能力不断提升。一批重大建筑技术实现突破，具有世界顶尖水准的工程项目接踵落成，部分领域施工技术达到世界领先水平——标志着中国工程“速度”的高铁工程，象征着中国工程“高度”的上海中心大厦，代表着中国工程“难度”的自主研发三代核电技术“华龙一号”全球首堆示范工程……“中国建造”品牌影响力持续提升，彰显强大的综合国力。

(责编：杨光宇、白宇)
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