白鹤滩水电站一景。

闫科任摄（人民视觉）

本报北京电 （记者王浩）记者从中国长江三峡集团获悉，当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程——白鹤滩水电站左岸机组全部投产发电。

9月22日，白鹤滩水电站8号机组顺利通过并网调试72小时试运行，正式转入商业运行，这是白鹤滩水电站投产发电的第12台百万千瓦水轮发电机组，标志着左岸机组全部投产发电。截至目前，白鹤滩已投产机组发电量超过440亿千瓦时。

白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江下游干流河段上，共安装16台单机容量100万千瓦水轮发电机组，其中1号至8号机组布置在左岸厂房，9号至16号机组布置在右岸厂房。

白鹤滩水电站百万千瓦水轮发电机组的单机容量世界第一，其研制、安装调试难度远大于世界在建和已投运的任何机组。据了解，百万千瓦水轮发电机组均实现了数字化智能制造，采用全生命周期质量管理体系，实现了一次安装完成、一次启动成功、一次试运行成功，创下了多项水电行业新纪录。机组运行指标优良，振动、摆度值约0.06毫米，仅为一根普通头发丝直径大小。发电机三部轴承、定子绕组温升均满足设计要求。水轮机最优效率96.7%，居世界领先水平。

白鹤滩水电站全面建成投产后，将成为仅次于三峡电站的世界第二大水电站，生产的电能主要送往华东地区，可有效提高该区域的清洁能源比重，助力实现碳达峰、碳中和目标。

(责编：杨光宇、白宇)

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