本报记者 汪志球 黄 娴

在贵州省关岭布依族苗族自治县新铺镇卧龙村胜江生态种养农民专业合作社里，大家围绕贷不贷款的讨论热火朝天。合作社负责人胡胜江拍了板：“这几年牛价不错，况且，‘关岭牛’名气在外，扩大规模正当其时。这么便捷低息的贷款，考虑啥？”

脱贫攻坚过程中，贵州重点打造茶叶、食用菌、牛羊养殖等特色优势农业产业。乡村振兴中产业如何再提升？像“关岭牛”已成为地理标志产品，市场上供不应求，最紧迫的是扩大养殖规模。但是，对于养牛农户而言，扩大规模成本高，资金需求量大，自筹难度不小。

“‘农行’姓农，服务乡村责无旁贷。”中国农业银行贵州省分行行长罗涛表示，要不断创新金融产品和服务模式，助推贵州乡村振兴。针对农户需求，结合“惠农e贷”金融产品，农行关岭县支行以此推出“关岭牛e贷”，将贷款额度从每户5万元提高到30万元，脱贫户的年息更低。据介绍，2021年农行贵州分行累计发放“惠农e贷”182亿元。

在遵义市湄潭县湄江街道核桃坝村，茶产业已成规模。贵州沃丰茶业有限公司总经理胡思敏介绍，湄潭茶树种植面积60万亩，涉及8.8万农户35万余人。“进一步提升茶产业发展质量，最缺资金，”胡思敏坦言，“扩规模、备农资、跑市场，哪样也离不开钱，企业资金经常周转不畅。”

乡村振兴，产业先行，需要大量资金。“我们瞄准当地有潜力、有特色的产业，为他们提供优质的信贷产品，让金融活水精准滴灌富民产业。”中国农业银行湄潭支行行长杨诚臣说。

“有了农行的贷款，资金有保证，可以大展手脚了。”胡思敏说，2020年，为克服疫情影响，农行湄潭县支行给企业贷了400万元，从评估到签约，不到一周的时间，高效又便捷。

破解涉农政府项目、企业、农户融资难题，支持特色农业产业发展，2021年，农行贵州省分行成立以主要负责人为组长的金融服务乡村振兴推进小组，新设乡村振兴金融部，因地制宜以“一业一策”“一县一方案”支持各地优势产业发展。全年乡村产业贷款余额150亿元，增速26％，建立农户信息档案57.9万户，并为57万农户预授信589亿元。

晚饭过后，关岭县新浦镇新龙村93岁的老人严虎成坐着电动轮椅，来到中国农业银行金穗惠农通工程服务点，取出卡里的100多元，“直接在村里就把钱取了，不用到县城，对老年人来说很方便。”

“遇上赶集日，最多的时候要帮村民存取上百单，服务点发挥很大作用呢！”服务点设在自家经营的农资销售店，店主王勤奋负责帮助村里的老人或者不方便进城的村民办理一些金融业务。目前，中国农业银行关岭县支行在全县65个行政村都设立了服务点，大大改善了农村金融支付环境，打通了金融服务最后一公里。

遵义市播州区虾子镇辣椒城，占地600余亩，是规模较大的辣椒专业批发市场，产品远销海外30多个国家和地区，共有859户外地商家常驻。中国农业银行遵义市支行在辣椒城筹建了“乡村振兴·送金融知识下乡”服务站，全方位、多渠道服务当地群众。“有了这个服务站，金融方面的问题我们可以随时咨询，十分方便。”遵义市辣椒商会常务副会长石永松说。

农行贵州省分行近年来将传统网点与新型电子渠道、互联网金融有机结合，着力打造全方位、立体式服务渠道，畅通农村普惠金融服务最后一公里。通过积极优化县域网点布局，推动网点向城乡接合部、重点乡镇迁移，不断提升金融网点服务覆盖面；实施金穗惠农通工程，在农村商店、卫生室、农资店等设立“惠农通”服务点，布放电子机具，为广大农民群众提供便捷的查询、转账、消费、取现等基础金融服务。

《 人民日报 》（ 2022年09月29日 10 版）

(责编：杨光宇、白宇)

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