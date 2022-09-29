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商务部等7部门新设8个市场采购贸易方式试点

2022年09月29日06:31 | 来源：新华网
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新华社北京9月28日电（记者谢希瑶）商务部28日对外公布，为贯彻落实国务院常务会议部署，发展外贸新业态，培育增长新动能，商务部、国家发展改革委、财政部、海关总署、国家税务总局、市场监管总局、外汇局等7部门近日联合印发《关于加快推进市场采购贸易方式试点工作的函》，新设了8个市场采购贸易方式试点。

新设试点分别是：天津王兰庄国际商贸城、河北唐山国际商贸交易中心、吉林珲春东北亚国际商品城、黑龙江绥芬河市青云市场、江西景德镇陶瓷交易市场、重庆市大足龙水五金市场、新疆阿拉山口亚欧商品城、新疆乌鲁木齐边疆宾馆商贸市场。

此前，商务部等7部门已在全国设立了31个市场采购贸易方式试点，构建了“一划定、三备案、一联网”的监管体系，配套了简化申报、增值税免征不退等支持政策。市场采购贸易发展取得积极成效。

据悉，下一步，商务部将会同各部门指导新设试点加快出台实施方案，建设联网信息平台，落实配套支持政策，持续提升贸易便利化水平，推动市场采购贸易持续健康发展，助力外贸保稳提质。

(责编：杨光宇、白宇)
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