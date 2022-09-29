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比亚迪召开新能源乘用车欧洲发布会

2022年09月29日08:15 | 来源：中国网汽车
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原标题：三车齐发 比亚迪召开新能源乘用车欧洲发布会

　　9月28日，比亚迪召开新能源乘用车欧洲线上发布会，面向欧洲市场推出三款车型，包括汉、唐及元PLUS，并公布官方预售价格，进一步推进全球化布局。

　　比亚迪集团董事长兼总裁王传福、比亚迪集团执行副总裁兼汽车工程研究院院长廉玉波、比亚迪集团副总裁兼产品规划及汽车新技术研究院院长杨冬生、比亚迪设计总监沃尔夫冈·艾格、比亚迪国际合作事业部兼欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星出席本次发布会并致辞。

　　在发布会上，比亚迪宣布元PLUS、汉、唐三款车型在欧洲的官方预售价。这三款车型也将于10月在法国巴黎车展亮相上市，并开启欧洲多国交付，包括挪威、丹麦、瑞典、荷兰、比利时、德国等国家。今年年底前，比亚迪还将进一步开拓法国和英国市场，为当地消费者提供高品质新能源乘用车及配套服务。

　　比亚迪集团董事长兼总裁王传福表示：“欧洲是汽车发源地，有着极强的创新精神。去年，在电动车普及率最高的国家挪威，比亚迪推出的唐EV得到当地消费者认可，给了我们很大的鼓舞。今年，我们开始考虑把更多的电动车带到欧洲，与当地市场共同成长。结合过去20多年的积累，我们着手在欧洲多个国家筹备乘用车业务，与当地优秀的经销商、行业伙伴携手努力，用绿色科技和卓越品质，铸就高端产品和服务，给更多消费者带来更加多元化的选择和体验。”

比亚迪集团董事长兼总裁王传福致辞

　　比亚迪国际合作事业部兼欧洲汽车销售事业部总经理舒酉星表示：“很高兴为欧洲带来多款备受消费者青睐的比亚迪新能源乘用车型，提供行业领先的产品技术与卓越品质。我们高度尊重欧洲汽车工业及其行业生态，包括设计、研发、制造，销售、售后网络和服务体系，也十分愿意与当地优秀的经销商合作，携手为欧洲消费者提供优质的新能源产品与服务。”

　　欧洲是比亚迪进入国际市场的第一站。早在1998年，比亚迪在荷兰设立第一家海外分公司，凭借优质的产品和技术，比亚迪欧洲分公司得到当地市场的认可，业务已从电池扩展到太阳能、储能、新能源车各领域，运营足迹遍及欧洲20多个国家、100多个城市。

　　作为掌握电池、电机、电控及车规级半导体等新能源车全产业链核心技术并提供一站式新能源整体解决方案的企业，比亚迪推出刀片电池、e平台3.0等先进技术，提供安全、高效、舒适、智能的全方位新能源汽车产品服务。今年上半年，比亚迪已成为新能源汽车全球销量冠军。截至今年8月，比亚迪新能源车累计服务客户超240万。

　　如今，比亚迪新能源足迹已遍布全球70多个国家和地区、400多个城市。作为全球500强企业，比亚迪将坚持以技术创新为驱动，坚守绿色梦想，推动人类社会可持续发展。

(责编：董童、李源)
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