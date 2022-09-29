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生态环境损害赔偿制度改革取得显著成效

2025年有关城市要基本完成长江入河排污口整治

2022年09月29日08:55 | 来源：新华社
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新华社北京9月28日电（记者高敬）生态环境损害赔偿制度自2018年起在全国试行，截至2021年底，全国已累计办理生态环境损害赔偿案件约1.13万件，涉及赔偿金额超过117亿元，受损生态环境得到有效修复。

生态环境部法规与标准司司长别涛28日在新闻发布会上介绍了这一情况。

生态环境损害赔偿制度是生态文明制度体系的重要组成部分。建立健全这一制度，要求由造成生态环境损害的责任者承担赔偿责任，修复受损生态环境。别涛介绍，在前期试点工作的基础上，中办、国办2017年印发《生态环境损害赔偿制度改革方案》，2018年开始在全国试行，至今已初步构建起责任明确、途径畅通、技术规范、保障有力、赔偿到位、修复有效的制度体系。

他介绍，民法典在侵权责任编中专设“第七章 环境污染和生态破坏责任”，集中规定生态环境损害赔偿责任。固体废物污染环境防治法、土壤污染防治法等法律也规定了生态环境损害赔偿内容。福建、四川等21个省份将生态环境损害赔偿制度在地方条例中予以明确规定。

为推动这一制度落实，生态环境部会同有关部门制定印发相关制度文件和标准，各地制定印发了赔偿案件办理中涉及的线索筛查、鉴定评估、磋商程序、资金管理等方面的402项配套文件，有效提高了制度实施的可操作性。

他表示，近年来，受损生态环境得到有效修复。截至2021年底，各地推动修复土壤约3700万立方米、林地6155.22万平方米、农田213.88万平方米、地表水体3.69亿立方米、地下水166.63万立方米、湿地20万平方米、清理固体废物8984.25万吨。

据新华社北京9月28日电（记者高敬）目前，长江入河排污口整治正在推进，已经整治各类入河排污口2万余个。按照长江入河排污口整治行动方案要求，2025年年底前，有关城市要基本完成入河排污口整治。

生态环境部新闻发言人刘友宾28日在新闻发布会上介绍了这一情况。

排污口是连接水里和岸上的关键节点。实施入河排污口整治行动，要对排污口开展排查溯源，在摸清底数的基础上实施分类整治，并强化监督管理。长江入河排污口整治涉及长江经济带11省（直辖市）的63个市（州）。

刘友宾表示，长江入河排污口整治工作力争到2022年年底前，基本完成监测、溯源工作，并完成部分整治；2023年年底前，完成70%左右的入河排污口整治；2025年年底前，基本完成入河排污口整治，切实把长江保护修复的要求落到实处、见到实效。

(责编：王震、陈键)
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