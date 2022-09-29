新华社北京9月28日电（记者郭宇靖、张漫子）重庆、武汉两地近日发布新规，允许自动驾驶车辆进行商业化运营试点。至此，全国已有北京、重庆、武汉、深圳、广州、长沙等多个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营。

多个城市允许商业化试运营

根据中国汽车工程学会等单位发布的智能网联汽车测试示范区测试互认与评估结果，目前我国累计开放智能网联汽车（自动驾驶）测试道路超5000公里。

8月8日，交通运输部发布《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》（征求意见稿），鼓励和规范自动驾驶汽车在运输服务领域应用。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，交通运输部发布的政策明确了自动驾驶可用于道路运输经营，从运输经营者、车辆、人员、安全保障、监督管理等多方面提出了相关要求，为自动驾驶汽车的合法、安全运营提供了保障。

今年以来，我国多地出台了自动驾驶方面的政策，各地应用实践也呈现多种趋势。目前，已有北京、重庆、武汉、长沙、深圳等多个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段上路试运营，商业化进程不断提速。

7月，北京正式开放国内首个无人化出行服务商业化试点，开展常态化收费服务，并允许安全员从主驾移到副驾。

8月，重庆、武汉两地发布自动驾驶全无人商业化试点政策，允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务。

此外，对无人驾驶的规范明显加强。8月1日实施的《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》成为国内首部关于智能网联汽车管理的地方性法规，首次对智能网联汽车的示范应用、准入登记、上路行驶、网络安全、事故处理、法律责任等事项作出具体规定。

“政府的支持推动、政策的加速落地、自动驾驶从业者的积极性，以及国内市场对汽车‘新四化’（电气化、智能化、网联化、共享化）的高接受程度，为中国自动驾驶快速发展营造了土壤。”亮道智能创始人剧学铭说。

距离大规模上路还有多远

无人驾驶的实际体验如何？

“小马智行从2017年开始累计测试里程超过1400万公里，建立了一整套技术质量指标体系，用以判断什么样的场景策略更安全，乘坐体验更舒适，车辆运行更高效。”小马智行副总裁、北京研发中心负责人张宁说。

在北京经济技术开发区，“新华视点”记者打开手机App输入起点和目的地，点击“呼叫车辆”。系统根据算法选择最近车辆，几分钟后自动驾驶出租车就能到达停车点。记者注意到，在行驶途中，乘客可以通过车载屏幕看到实时路况，道路上的车辆、行人都以三维形象呈现。到达目的地后，乘客待车辆平稳停下即可下车。

“两三年前消费者还觉得好奇，如今不少在北京经开区工作的人已经将自动驾驶出租车作为日常使用的交通工具。”张宁说，“主驾无人车辆上路时，后排乘客甚至没有注意到司机位置没有人驾驶。”

北京市高级别自动驾驶示范区工作办公室有关负责人介绍，截至目前，自动驾驶出行服务商业化试点累计订单量超43万人次，测试运营状况良好，持续获用户好评。

自动驾驶距离大规模上路还有多远？张宁认为，随着商业化加速落地，技术将逐步走向成熟。预计2025年左右，自动驾驶车辆的数量将大幅增长，适用范围也将大幅扩大。

“短短半年时间，‘萝卜快跑’在亦庄的车辆数、站点数都增长50%以上。‘萝卜快跑’已经完成了综合订单管理体系、车队效率管理平台的建设，正在实现全要素、全流程的数字化和自动化管控。”百度汽车机器人部总经理徐宝强说。

业界期待加快建立标准与法规

业内人士认为，随着相关技术、产品的突破，在车、路、云融合发展路径下，我国自动驾驶汽车将走向大规模商业化应用。

数据显示，我国自动驾驶产业链上的市场主体已超过6000家，行业已经形成自动驾驶出租车、公交、卡车、末端物流、环卫等10大类应用，增长迅猛。

中国汽车工程学会副秘书长、中国智能网联汽车产业创新联盟秘书长公维洁认为，目前我国各地智能网联汽车测试示范区还存在场地建设及设备配置标准不统一、测试场景尚不健全、网联化基础设施建设参差不齐、商业模式不清晰等问题。“目前部分测试区实现了测试互认和数据共享，但范围仍需扩大，如果数据不共享将导致测试无法进一步反哺研发、政策和标准。”

剧学铭说，期待加快推动标准体系和规范制定，智能网联汽车自动驾驶道路测试、示范应用、示范运营、商业运营等工作涉及的部门加强统筹协调，在政策、技术、标准等方面形成合力。此外，可鼓励地方先行先试，依托深圳立法、北京设立政策先行区等创新探索，为全国性立法创新提供支撑。

“未来，我国自动驾驶产业将朝更加绿色、更加高效、更加智慧的方向发展。智慧交通将与智慧城市、智慧生活相融，不仅提供运输服务，还将提供信息服务、生活服务。”交通运输部公路科学研究院公路与综合交通发展研究中心主任虞明远说。

(责编：王震、陈键)

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