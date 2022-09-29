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央行等部门印发三地普惠金融改革试验区总体方案

2022年09月29日08:59 | 来源：新华每日电讯 新华财经
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　　新华社北京9月28日电（记者吴雨）记者28日从中国人民银行获悉，人民银行近日联合银保监会、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、农业农村部、证监会和国家乡村振兴局印发陕西省铜川市、浙江省丽水市、四川省成都市三地普惠金融改革试验区总体方案。

　　人民银行相关人士介绍，在三地开展普惠金融改革试验有助于探索普惠金融服务乡村振兴的有效路径，有利于形成错位发展、各具特色的区域金融改革格局，为全国普惠金融发展进一步积累可复制可推广的经验。

　　据介绍，《陕西省铜川市普惠金融改革试验区总体方案》立足典型资源枯竭型城市的发展实际，以探索普惠金融助力经济转型为目标，提出拓展普惠金融服务覆盖面、发展数字普惠金融、加大重点领域金融支持力度等4个方面17项具体改革举措。

　　《浙江省丽水市普惠金融服务乡村振兴改革试验区总体方案》立足农业大市、生态大市的区域特点，以探索普惠金融支持乡村振兴为目标，提出建立服务乡村振兴的多元化金融体系、加大对乡村振兴重点领域的金融支持力度等5个方面20项具体改革举措。

　　《四川省成都市普惠金融服务乡村振兴改革试验区总体方案》立足“大都市+农业农村现代化”的发展要求，以探索普惠金融支持高水平城乡融合发展为目标，提出健全农村金融服务体系、加大金融资源倾斜“三农”力度、运用金融科技增加金融服务乡村振兴能力等7个方面20项具体改革举措。

　　人民银行表示，将同有关部门加强沟通协作，指导陕西、浙江、四川省政府认真组织实施，加强政策评估与经验总结，确保试验区各项改革举措稳妥有序推进，取得积极实效。

(责编：王震、陈键)
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