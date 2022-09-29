人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

创业“青春风暴”为城市注入生机活力

走进重庆“小黄楼”青年创业者群体

陈青冰、韩振
2022年09月29日09:03 | 来源：新华社
小字号

“年轻人怎么闲得住？当我看见小黄楼招商，马上有了创业想法。”2020年，年轻的主理人阿立选择从泰国回到重庆创业，他的泰餐厅吸引了不少游客，也感染了更多创业青年。

重庆“小黄楼”作为城市新地标，聚集了一群青年创业者。他们借助城市更新的契机，在“重生”的旧建筑内从事餐饮、文创等产业，培育出许多新的网红“打卡点”，为城市注入生机活力。

“青春风暴”助推城市“新业态”

重庆市渝中区有“重庆母城”之称，老建筑、老街区较多。近年来该区通过城市更新，“唤醒”了大批闲置、废弃的老建筑、老街区，并通过完善配套设施，美化周边环境等举措，在老建筑、老街区内培植“新业态”。

重庆市渝中区的李子坝轻轨站旁，一栋民国时期修建的小黄楼经过修缮，变成了一个小型商业综合体，里面入驻了7家店铺。“今天穿了一双总是想去咖啡店的鞋”“生活如此多娇，咖啡配花椒”……顺着这些标语寻到小黄楼里的一间咖啡馆，店铺主理人龙雨婷今年31岁，她的店年初开业后，推出的花椒拿铁、米花糖拿铁等饮品深受年轻人欢迎。

“我比较喜欢老建筑，所以选择在这里开了一家咖啡店，把重庆的本土元素与咖啡结合起来，形成了自己的独特风格。”龙雨婷说，目前咖啡馆生意不错，每月都有盈余。

咖啡厅楼上，一家泰餐厅内，年轻的主理人阿立正忙着招呼客人。两年前，阿立一直在泰国苏梅岛开餐厅，2020年新开的两家餐厅因疫情接连倒闭后，他选择回到重庆“二次创业”。

不久前，27岁的田夏瑶来到小黄楼休闲，认识了阿立后，也决定在这里开一家以椰子为主题的饮品店。“以前从事房地产行业，这次寻求转行。我们和其他创业者一样，也是被小黄楼的历史、文化以及朝气所吸引。”田夏瑶说。

据小黄楼街区项目总监李春燕介绍，小黄楼从2018年开始动工打造，目前这里聚集的创业者均为年轻人。虽然发展过程一波三折，但他们仍然没有停止脚步，小黄楼已逐步成为城市新地标。

记者采访了解到，小黄楼不仅是众多青年创业者的聚集地，也是渝中区新晋景点“三层马路”的其中一个商业体。在这条呈“之”字形的立体马路上，还有不少年轻的创业者开办了餐饮、手工艺品等门店，与鹅岭二厂文创园连为一体，集聚了大量青年创业者。

“创业并不为短期盈利”

通过跟这些创业者深入交流，记者发现，他们的创业时间虽短，但是却形成了鲜明特色和明确价值取向，不等不靠，始终坚持从自身挖掘内生动力。

首先，产品拥有“独特性”。李春燕介绍，由于小黄楼地理位置很好，面临嘉陵江，背靠鹅岭公园，当初许多企业都想入驻，但是他们对商家有着十分严格的筛选标准。入驻小黄楼的7家店个个特色鲜明，在各自细分市场上独树一帜：比如重庆第一家咸奶油店、重庆第一家集齐国内外50多位插画艺术师的插画店、重庆第一家以泰国苏梅岛美食为主的泰餐店等。

其次，经营拒绝“趋利化”。“我们创业并不为短期盈利，而是更注重价值观的实现。”多名受访青年创业者表示。创业者陈娟是一位设计师，在小黄楼开了一个集咖啡馆、中古包买手店、展览于一体的小型艺术空间。投资百万的她明白，短期内很难回本。“我卖的不是商品，而是一种生活方式。”陈娟说。

第三，发展更需“靠自己”。记者调研发现，这些创业者普遍较为乐观，即便生意时好时坏，但他们依然坚信机会总会存在。“未来未知才意味着存在机会。”一些创业者表示，他们想将自己的店做成百年老店，而“要实现可持续发展，必须从自身挖掘内生动力”。

尽管开业时间不长，但这些店铺已深受都市年轻人群体喜爱。“这里在保留年代感的同时，还显得青春、活力，在别的地方没有看到类似的景点。”18岁的长沙游客王丁卉说，自己一到重庆便来到这里拍照、体验。

每个创业者都不是“单兵作战”

即便企业经营面临多重压力，但阿立等受访青年创业者表示，现在中央和地方采取多种措施为企业解困，他们通过自己的努力，普遍实现了收支平衡，甚至有所盈余。

“在小黄楼，每个创业者并非‘单兵作战’。我们就像一个大集体，小黄楼运营方就是我们的家长，为我们提供‘保姆级’服务，店铺之间不但不会恶性竞争，还互相赋能，大家定期办展览、组织活动等，想方设法聚集人气。”田夏瑶说。

同时，各级政府的支持也让创业者感到了“暖意”。“每次找政府办事，都好像‘回娘家’，各级部门一直将企业的事当作工作中的头等大事。”李春燕举例说，小黄楼地处三岔路口，存在一定交通隐患，相关部门特地设计引导、疏通人流，让游客抵达小黄楼更安全、更方便。

阿立说，目前经济逐步复苏，消费潜力逐步释放，他坚信店铺生意一定会越来越好。

西南政法大学经济学院院长陈刚表示，青年创业迎难而上，既展示了大家对经济预期的坚定信心，又彰显了我国经济发展的蓬勃朝气。 

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
提升天然气供应保障能力 西气东输四线天然气管道工程开工建设
　　人民网北京9月28日电 （记者杜燕飞）记者从国家管网集团获悉，西气东输四线天然气管道工程今日正式开工，建成后将与西气东输二线、三线联合运行，进一步完善我国西北能源战略通道，提升我国天然气能源供应保障能力，保障国家能源安全。 记者了解到，作为国家“十四五”石油天然气发展规划重点项目，西气东输四线是继西气东输一线、二线、三线天然气管道之后，连接中亚和中国的又一条能源战略大通道。…
助力“双能”融合发展 全球首款氢动力人形机器人发布
　　人民网北京9月28日电 （焦磊）当前，充分发挥科技创新的支撑作用，统筹推进工业化城镇化与能源、工业、城乡建设、交通等领域碳减排，对于保障经济社会高质量发展与碳达峰碳中和目标实现具有重要意义。 今年8月，科技部等九部门印发的《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》提出，要充分发挥国家战略科技力量和各类创新主体作用，深入推进跨专业、跨领域深度协同、融合创新，构建适应碳达峰碳中和目标的能源科技创新体系。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部