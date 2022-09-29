陈青冰、韩振

“年轻人怎么闲得住？当我看见小黄楼招商，马上有了创业想法。”2020年，年轻的主理人阿立选择从泰国回到重庆创业，他的泰餐厅吸引了不少游客，也感染了更多创业青年。

重庆“小黄楼”作为城市新地标，聚集了一群青年创业者。他们借助城市更新的契机，在“重生”的旧建筑内从事餐饮、文创等产业，培育出许多新的网红“打卡点”，为城市注入生机活力。

“青春风暴”助推城市“新业态”

重庆市渝中区有“重庆母城”之称，老建筑、老街区较多。近年来该区通过城市更新，“唤醒”了大批闲置、废弃的老建筑、老街区，并通过完善配套设施，美化周边环境等举措，在老建筑、老街区内培植“新业态”。

重庆市渝中区的李子坝轻轨站旁，一栋民国时期修建的小黄楼经过修缮，变成了一个小型商业综合体，里面入驻了7家店铺。“今天穿了一双总是想去咖啡店的鞋”“生活如此多娇，咖啡配花椒”……顺着这些标语寻到小黄楼里的一间咖啡馆，店铺主理人龙雨婷今年31岁，她的店年初开业后，推出的花椒拿铁、米花糖拿铁等饮品深受年轻人欢迎。

“我比较喜欢老建筑，所以选择在这里开了一家咖啡店，把重庆的本土元素与咖啡结合起来，形成了自己的独特风格。”龙雨婷说，目前咖啡馆生意不错，每月都有盈余。

咖啡厅楼上，一家泰餐厅内，年轻的主理人阿立正忙着招呼客人。两年前，阿立一直在泰国苏梅岛开餐厅，2020年新开的两家餐厅因疫情接连倒闭后，他选择回到重庆“二次创业”。

不久前，27岁的田夏瑶来到小黄楼休闲，认识了阿立后，也决定在这里开一家以椰子为主题的饮品店。“以前从事房地产行业，这次寻求转行。我们和其他创业者一样，也是被小黄楼的历史、文化以及朝气所吸引。”田夏瑶说。

据小黄楼街区项目总监李春燕介绍，小黄楼从2018年开始动工打造，目前这里聚集的创业者均为年轻人。虽然发展过程一波三折，但他们仍然没有停止脚步，小黄楼已逐步成为城市新地标。

记者采访了解到，小黄楼不仅是众多青年创业者的聚集地，也是渝中区新晋景点“三层马路”的其中一个商业体。在这条呈“之”字形的立体马路上，还有不少年轻的创业者开办了餐饮、手工艺品等门店，与鹅岭二厂文创园连为一体，集聚了大量青年创业者。

“创业并不为短期盈利”

通过跟这些创业者深入交流，记者发现，他们的创业时间虽短，但是却形成了鲜明特色和明确价值取向，不等不靠，始终坚持从自身挖掘内生动力。

首先，产品拥有“独特性”。李春燕介绍，由于小黄楼地理位置很好，面临嘉陵江，背靠鹅岭公园，当初许多企业都想入驻，但是他们对商家有着十分严格的筛选标准。入驻小黄楼的7家店个个特色鲜明，在各自细分市场上独树一帜：比如重庆第一家咸奶油店、重庆第一家集齐国内外50多位插画艺术师的插画店、重庆第一家以泰国苏梅岛美食为主的泰餐店等。

其次，经营拒绝“趋利化”。“我们创业并不为短期盈利，而是更注重价值观的实现。”多名受访青年创业者表示。创业者陈娟是一位设计师，在小黄楼开了一个集咖啡馆、中古包买手店、展览于一体的小型艺术空间。投资百万的她明白，短期内很难回本。“我卖的不是商品，而是一种生活方式。”陈娟说。

第三，发展更需“靠自己”。记者调研发现，这些创业者普遍较为乐观，即便生意时好时坏，但他们依然坚信机会总会存在。“未来未知才意味着存在机会。”一些创业者表示，他们想将自己的店做成百年老店，而“要实现可持续发展，必须从自身挖掘内生动力”。

尽管开业时间不长，但这些店铺已深受都市年轻人群体喜爱。“这里在保留年代感的同时，还显得青春、活力，在别的地方没有看到类似的景点。”18岁的长沙游客王丁卉说，自己一到重庆便来到这里拍照、体验。

每个创业者都不是“单兵作战”

即便企业经营面临多重压力，但阿立等受访青年创业者表示，现在中央和地方采取多种措施为企业解困，他们通过自己的努力，普遍实现了收支平衡，甚至有所盈余。

“在小黄楼，每个创业者并非‘单兵作战’。我们就像一个大集体，小黄楼运营方就是我们的家长，为我们提供‘保姆级’服务，店铺之间不但不会恶性竞争，还互相赋能，大家定期办展览、组织活动等，想方设法聚集人气。”田夏瑶说。

同时，各级政府的支持也让创业者感到了“暖意”。“每次找政府办事，都好像‘回娘家’，各级部门一直将企业的事当作工作中的头等大事。”李春燕举例说，小黄楼地处三岔路口，存在一定交通隐患，相关部门特地设计引导、疏通人流，让游客抵达小黄楼更安全、更方便。

阿立说，目前经济逐步复苏，消费潜力逐步释放，他坚信店铺生意一定会越来越好。

西南政法大学经济学院院长陈刚表示，青年创业迎难而上，既展示了大家对经济预期的坚定信心，又彰显了我国经济发展的蓬勃朝气。

(责编：王震、陈键)

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