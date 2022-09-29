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辽宁昌图：产粮大县迈向农业强县

2022年09月29日09:04 | 来源：新华社
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新华社沈阳9月26日电（记者邹明仲、武江民）昌图县是辽宁省产粮大县，粮食年产量稳定在53亿斤左右，是全国知名的大粮仓。近年来，昌图县推动全县农业向现代化升级转型，产粮大县正奋力迈向农业强县。

肥了土地

临近秋收，种粮大户盛铁雍每天都来合作社地头查看玉米长势。万亩农田里，一颗颗玉米籽粒金黄、饱满，丰收在望。

“去年，我们每亩地能增产100多斤。而且垄和垄换耕，还能起到休耕、增强地力的作用。”盛铁雍说，从2021年开始，他所在的昌图盛泰农机合作社采用“二比空模式”种植玉米，每种植二垄就空一垄，通过提高种植密度、增加通风透光量，增产增收。

既要“会打粮”，还要“打好粮”。在昌图县阳宇农机服务专业合作社，已经坚持多年秋收秸秆不离田、春播免耕播种的黑土地保护模式，减少翻地次数，让秸秆大量还田，增强土地肥力。

合作社理事长李忠华介绍，合作社成立9年间，经营土地面积扩至22600亩，是最初经营土地面积的20倍。秸秆也由刚开始30%还田，现在实现100%全量还田。

“秸秆还田让土地肥了，粮食优质又高产。”李忠华说，近几年，坚持秸秆还田的土地肉眼可见地变肥，黑土层逐渐加深，有机质越来越多，玉米的长势也更加喜人，“很多加工厂、粮储企业抢着要我们的粮食。”

2021年，昌图县粮食获得大丰收，年产量超56.5亿斤。今年，昌图县又播种粮食作物423万亩，其中保护性耕作作业面积达175万亩，为粮食提优增产提供有力保障。

强了产业

亮中桥镇是昌图县有名的“干豆腐小镇”，这里有480余家干豆腐加工点，1200多人从事豆腐加工。

在昌图红瑞食品酿造有限公司的生产车间内，一张张脱水的干豆腐如同纸片一般，乘坐自动化生产线，传输到包装车间内。这里的日产量能达6000斤，不仅生产干豆腐，还生产豆泡、豆腐块等多样化产品，产品每天都发往沈阳、铁岭、天津、上海等地。

昌图县县长苗宇介绍，昌图县正从农业大县向农业强县迈进，不断延伸农业产业链，提高农产品附加值，加快发展壮大县域经济。

在中科农业（昌图）有限公司车间内，物料车穿梭其间，机械吊轨快速作业。这家去年转型生产农机的企业，正加紧赶制一批新的免耕播种机。

“我们的农机不仅卖到当地，还卖到吉林和黑龙江。”公司负责人李英军说，公司看好昌图县经济发展，从去年5月开拓农机市场起，公司已销售近200台免耕播种机，并吸引来了多家农机配套企业，产业配套和链条逐步增强、延伸。

在昌图牧士饲料企业，今年新建两条国内顶尖人工智能生产线，上半年企业产值达1.5亿元。全县像牧士饲料企业这样的农产品加工企业有22家，其中规模以上企业14家，销售收入35.9亿元。

富了农民

秋意渐浓，昌图县田畴沃野间不只是玉米，还有红彤彤的苹果、黑油油的木耳……每一种颜色都浸透着丰收的喜悦。

走进古榆树镇，在刘延龙的试验田里，放眼望去，一筐筐刚挖出来的地瓜，摆满了田间地垄。农户们有的分拣，有的装箱，有的拉运。

2017年起，刘延龙在村里办起了大龙农作物种植专业合作社，带动周边农户一起种，统一技术指导，统一销售。“古榆拇指蜜”地瓜商标成功申报了绿色食品标识，并被第十一届辽宁国际农业博览会评为金奖。

有了好品牌，农业才能上台阶。古榆地瓜、昌图黑猪、昌图豁鹅、昌图花生……在昌图县，一批有特色、有竞争力、有规模的本土市场经营主体正蓬勃发展。

2021年，昌图县农村居民人均可支配收入18625元，同比增长10.3%。

产业兴旺映红了村民的笑脸，村子也越来越“靓”，焕发新的生机。走进昌图镇城关村，近千平方米的休闲公园里绿树成荫、鲜花绽放，村民们每天都会来到这里跳舞、健身，休闲自在，其乐融融。

细数村里的新变化，两座新桥、一座占地400平方米的大型垃圾中转站、5公里长的巷道农机水泥路，一件件民生实事落地有声，乡村颜值不断提升，村民获得感、幸福感也越来越强。

(责编：王震、陈键)
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