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“十一”长假“宅”家，并非越躺平越快乐

2022年09月29日09:09 | 来源：科技日报
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“十一”长假临近，不少人已经开始计划如何外出游玩了。然而，也有很多人是非常渴望能有几天假期来好好“宅”一下的。随着生活节奏的加快，人们忙于工作，在这难得的假期中，许多人变身“躺平青年”，选择窝在沙发里或躺在床上“度假”。

但是，真的只要远离忙碌、拥有更多空闲时间，你才会快乐吗？

事实是，你越闲，就有可能越不快乐！

一篇曾发表在《人格与社会心理学》杂志上的学术论文专门讨论了空闲时间和人类幸福感的关系。通过对几万人的分析，相关研究团队发现，人们的幸福感与空闲时间并不是呈正比的，超过一定界限，就会适得其反。

空闲时间过多不能持续提升幸福感

对于“忙里偷闲”的快乐，相信大家都不言自明。在繁忙的工作日里，摸摸“鱼”、看看剧，都能感受到无比的快乐。但是，当我们拥有了更多可以自由支配的时间，我们的快乐会随之增加吗？

为了回答这个问题，上述研究团队分析了2012到2013年“美国人时间使用调查”活动中的21736份数据，这些数据的提供者处在15至85岁的年龄区间里，并被分为了两个团体，即“全职打工人”和“非打工人”。

在实验中，研究者询问实验对象在过去一天内所做的事情，详细到具体事件、所用时间等，以此来计算出每个人在一天内的空闲时间。同时，研究人员还会收集实验者在度过空闲时间时的幸福感体验数据，从而进行量化分析。

实验结果发现，可自由支配时间与主观幸福感之间存在负二次关系，即虽然空闲时间过少确实与压力导致的主观幸福感降低有关，但空闲时间过多并不能使主观幸福感持续得到提升。数据呈现出的图像就像一条抛物线，若可自由支配时间在0至2小时，人们的幸福感会随着空闲时间的增加而提高；若可自由支配时间在2至5小时，两者的关系趋于稳定；而到了5小时后，幸福感就会随着空闲时间的增加而逐渐降低。

除此之外，相关研究者还发现，无论是在工作日还是周末、假期，空闲时间和个人幸福感的关系都是如此。因此尽管拥有自己可支配的时间是一件令人向往和开心的事，但是如果这个时间太多，人反而不会快乐。

相信大家平时也会有这样的体验：当长时间无事可做的时候，我们会感到空虚、无聊、没有激情、心情低落……

那么，怎么做才能使自己获得更多的快乐呢？

快乐的真谛是充实

快乐是指人在精神上的一种愉悦感受，是心灵上的满足。为了弄清楚怎样才能获得真正的快乐，上述研究团队又招募了2550位志愿者，让他们分别对长、中、短三组空余时间进行想象和描述，想象如果半年内每天都有这么多自由支配的时间自己会做些什么、又会有哪些体验。结果表明，尽管这只是想象，过多的空闲时间依旧会使人们的幸福感下降。

在此基础上，相关研究人员又招募了5000位志愿者，同样让他们想象自己如何支配长、中、短三种不同的空闲时间。但这次，每一组志愿者又被分为两组：一组是想象自己会利用这些时间去做有意义、有用的事情，而另一组则是想象自己去做一些无用、无意义的事情。

通过分析这一组实验结果，相关研究人员发现，当人们把空闲时间用于生产活动，也就是去做更多有意义的事情时，拥有过多可自由支配时间的负面效应就可以被减弱，人们从心理上会感到更加快乐，幸福感也会随着空闲时间的增加而逐渐提高；反之，则会重新陷入之前的“抛物线”中。

如何在自由支配时间获得更多幸福

社会心理学中的自我决定理论认为，一个人如果想要获得高水平的幸福感，就必须要满足3个基本的心理需求：自主需求、胜任需求和关系需求。

自主需求可以被理解为内在的驱动力，即自己从内心里想去做某事，而不是被要求、被支配去做某事；胜任需求则是人们希望完成一些具有挑战性的事情，以享受完成后的成就感，这种成就感会带给人们极大的心理满足；关系需求则是与他人建立社会关系的需求，是个人在社交中获得认同的过程。

结合这3种需求，我们可以看到，要想在空闲时间不空虚、不颓废，我们就要积极地去做一些自己喜欢的、有意义的事情，或是用空闲时间进行社交，从而拥有直线上升的幸福感。

一味“躺平”“摆烂”看似是妥妥的幸福，但当它真的来临时，我们心中更多的是会产生空虚感。

所以，或许“十一”长假期间我们可能不能出去和朋友们见面，但依旧可以在家里做一些有意义的事情（看书、给家人做饭等），可不要仅仅只是躺了7天。（来源：数字北京科学中心）

(责编：王震、陈键)
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