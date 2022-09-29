人民网记者 余璐

在中国西部的广袤竹林里，大熊猫正惬意地啃着竹子。在海拔3500米的群山之巅，长着世界上最绚丽羽毛的绿尾虹雉准备展开一场特殊的表演。广西的石山森林里，白头叶猴在悬崖峭壁上度过了一个高枕无忧的夜晚。祁连山下，借助着黑夜的掩护，荒漠猫又开始了一天的觅食。

白头叶猴

纵观祖国的东西南北，独特多样而相对独立的地理单元，生命在缤纷的环境里走上截然不同的演化之路，形成众多只栖居在中国的特有物种。

我国幅员辽阔，陆海兼备，地貌和气候复杂多样，孕育了丰富而又独特的生态系统、物种和遗传多样性，是世界上生物多样性最丰富的国家之一。在这里，数以万计的特有动植物，被细心呵护。

绿尾虹雉

党的十八大以来，我国旗舰物种保护成效显著，绘就出人与自然和谐共生的中国画卷。90%的陆地生态系统类型和71%的国家重点保护野生动植物物种得到有效保护。野生动物栖息地空间不断拓展，种群数量不断增加。大熊猫野外种群数量40年间从1114只增加到1864只，朱鹮由发现之初的7只增长至目前野外种群和人工繁育种群总数超过5000只，亚洲象野外种群数量从上世纪80年代的180头增加到目前的300头左右，海南长臂猿野外种群数量从40年前的仅存两群不足10只增长到五群35只。

川金丝猴

2022年9月28日，在高通携手中国国家地理举行的直播活动上，以“中国特有物种”为主题的系列纪录片《我的家乡在中国》《中国的自然符号》《中国的自然之声》进入大众视野。拍摄者们深入荒野秘境，利用搭载骁龙影像技术所支持的手机，记录下中国野生动物的灵动瞬间，展现着大自然的神奇和生命的力量。

丹顶鹤

“我们希望用科技的力量传递生命的力量，自2020年至今，高通骁龙已携手中国国家地理迈入双方合作的第三年，聚焦中国的生物多样性，用手机影像科技带来的独特记录视角，向大众呈现生命之美的细腻灵动瞬间，唤醒大众关注自然、关爱生命的野生生物保护意识，践行科技赋能生态保护，共建可持续发展的使命。”高通公司全球副总裁侯明娟表示，实现这样美好的愿景离不开中国的合作伙伴。中国智能手机厂商已经把影像功能的进步视为提升整个手机体验的重要一项。这些高清、漂亮的野生生物视频更是一个创新、分享和合作的过程，体现了生态链共同努力的结果。

据介绍，今年推出的系列纪录片，聚焦了众多只生活在中国的特有物种，它们是中国独特的自然符号，影响了中华文化，也改变了世界。通过走近这些独一无二的神奇动物和植物，了解它们背后的精彩故事，让更多人知晓这些独属于中国的生命传奇。

谈及这次拍摄的体验，野生动物摄影师们一致认为，轻便的手机能让长期从事野外拍摄的自己更快速捕捉珍贵瞬间。

鼠兔

影像是一种跨越地域、时空的沟通方式，也是一种最直观生动的记录方式。野生动物摄影师们纷纷表示，科技的创新和进步带来了记录和保护生态的更多可能。

(责编：杨曦、高雷)

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