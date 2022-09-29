原标题：电信欺诈套路深 熟通“兵法”来防身

前有诈骗“三十六计” 杯弓蛇影，后有防骗“三十六计” 招招制敌。当不法分子也开始熟用兵法时，浦发信用卡教您如何正确化解。

暗度陈仓。不法分子将积分兑换、抢红包、权益领取等相关链接，通过短信形式发送到消费者手机上，引诱消费者点击短信链接，并通过植入木马等病毒程序，非法获取消费者的个人信息及卡片信息后实施盗刷。

无中生有。不法分子假借金融机构或商家等名义，以网络、短信、电话等方式散布虚假中奖信息，诱使消费者信以为真，继而以收取手续费、保证金为由引诱消费者付款，从而造成消费者财产损失。

笑里藏刀。不法分子通过虚构公司实体，扭曲事实真相的方式，营造出其实力雄厚的假象，来获取消费者信任，并通过“有钱一起挣”等宣传口号，以高额返利为诱饵蒙骗消费者，从而达到非法吸收资金的目的。

美人计。不法分子通过交友网站伪装成“高富帅”“白富美”的形象，在与消费者进行网络聊天并取得消费者信任后，便选择机会提出让消费者提供照片、银行卡号、身份证号等信息来表示诚意以便进一步确定“恋爱关系”，待消费者提供相关信息后，不法分子则拉黑消费者并实施银行卡盗刷。

浑水摸鱼。不法分子引导急需资金周转的消费者通过套现的形式来偿还信用卡，并以虚假交易、现金转账等方式向消费者直接支付现金，使消费者长期处于“以卡养卡”的恶性循环中。不法分子从中获利，而消费者则更加陷入经济危机。

以上招式如何破解？浦发信用卡教您一招轻松应对。釜底抽薪。消费者在日常用卡消费时，要特别注意用卡安全，增强自我保护意识，时刻关注监管机构或金融单位所发布的关于非法集资、电信诈骗等案例，先思考后行事，避免产生不必要的损失；如发生金融纠纷时，消费者也可通过调解等方式进行理性维权，积极配合金融纠纷调解组织，妥善处理争议，共同营造安全贴心的金融环境。

(责编：曹淼、李源)

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