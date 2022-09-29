人民网北京9月29日电 （记者车柯蒙）今年以来，新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策措施以及接续政策分批推出，相关政策叠加发力，为减轻市场主体负担、稳住宏观经济大盘提供了有力支持。

国家税务总局最新数据显示，截至9月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元。

具体来看，3.4万亿元主要包括三部分：

一是今年1月1日至9月20日，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达22113亿元；二是1-8月全国新增减税降费5916亿元，其中，新增减税4605亿元，新增降费1311亿元；三是今年1月1日至9月20日，累计办理缓税缓费6326亿元，其中继续实施的制造业中小微企业缓缴税费政策，累计办理缓缴5256亿元；为受疫情影响较大的困难行业和中小微企业办理缓缴社保费1070亿元。

国家税务总局相关负责人表示，今年实施的一系列税费支持政策，既有阶段性措施，又有制度性安排；既有税率式优惠，又有税基式优惠；既有退税、减税、免税、缓税政策，又有降费、缓费措施；既有普遍适用的减负政策，又有特定领域专项帮扶措施；既有中央统一实施的政策，又有地方依法自主实施的措施。多种政策工具有效组合、协同发力，为市场主体纾困发展提供了有力支撑。

税费支持政策落地生效，实实在在增强了企业获得感，为稳住宏观经济大盘提供有力支撑。税收数据显示，8月份，全国企业销售收入同比增长5.2%，较7月份提高2.1个百分点，较二季度提高4.1个百分点，延续了恢复发展态势，彰显了经济发展的韧性。

国家税务总局相关负责人介绍，政策落实的积极效应体现在以下三方面：

一是为工业经济平稳运行提供“强支撑”。各项税费支持政策为工业企业累计新增减税降费及退税缓税缓费1.48万亿元，带动1-8月全国工业企业销售收入和采购设备金额分别同比增长7.7%和8.9%，有力促进工业经济平稳运行。其中，享受留抵退税的制造业企业销售收入、采购设备金额同比增长9.1%和18.2%，比全部制造业企业高3.7个百分点和9.5个百分点。

二是为小微企业和困难行业送上“及时雨”。各项税费支持政策为小微企业累计新增减税降费及退税缓税缓费1.35万亿元，为餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等困难行业新增减税降费及退税缓税缓费6421亿元，用真金白银帮助市场主体渡过难关。7-8月份，全国小微企业、困难服务业企业销售收入同比分别增长2.9%和4.9%，较二季度分别提高3.3个和1.6个百分点。

三是为企业科技创新提供“新动能”。各项税费优惠政策支持高技术行业和高新技术企业累计新增减税降费及退税缓税缓费7618亿元，带动1-8月全国高技术产业和高新技术企业销售收入同比增长5.7%，比全部企业高2.1个百分点。数字经济核心产业销售收入同比增长8.7%，国家重点培育的“专精特新”小巨人企业销售收入同比增长10.2%。

国家税务总局相关负责人表示，下一步，全国税务系统落实好各项税费支持政策，精准释放政策红利，切实帮助企业减负担、增动能，助力宏观经济大盘回稳向上。

(责编：王连香、高雷)

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