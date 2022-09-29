焦磊

基于当地奶牛养殖传统，扶植现代化养殖体系建设；善用水土资源优势，大力发展牧业配套种植业；依托产业链优势，拉动上下游产业协同发展……近年来，因地制宜、因企制宜融合发展，瞄准产业精准发力，有效激活当地经济，成为多地推动乡村振兴的重要抓手。

乳品是必不可少的民生消费品，也是拉动一二三产业协调发展的战略性产业。《“十四五”奶业竞争力提升行动方案》提出，要引导产业链前伸后延，推进奶业一二三产业融合发展，推进饲草料种植和奶牛养殖配套衔接，并吸引金融、社会资本投入。

为响应政策号召，一批奶业龙头企业深入乡村进行产业帮扶，利用资源优势引领奶业全产业链协同发展、促进农民增收的案例持续涌现，推动奶业振兴助力乡村振兴。当前，龙头企业资源优势明显，因企制宜帮扶上游产业发展，是产业实现供求有效对接、提高生产要素配置效率的重要手段。

内蒙古呼和浩特市土默特左旗察素齐镇大阳村位于大青山脚下，水土条件良好，临近周边牧场，适宜发展牧业配套的种植业。然而，长期以来，大阳村种植品种单一化的局限性和风险性一直制约着农民增收，难寻破解良方。

大阳村收割青贮。受访方供图

了解到大阳村的实际情况，伊利集团结合企业自身发展特点制定了帮扶计划，鼓励村民和村集体种植青贮玉米，给奶牛种“口粮”，用订单农业的形式降低风险，以保障农民收益。订单农业目前形成了“贫困户+村集体（合作社）+收购企业”的模式，通过签订收购协议，伊利对符合品质要求的青贮按照比市场价每吨高20元的价格进行收购，让农民的努力有了“拖底”，收入变得稳定，并与农牧民结成了利益共享、风险共担的共同体关系，打造与农牧民的利益联结机制。

通过订单种植，大阳村实现了种植的规模化、专业化、区域化，降低了成本，并保障了农民的合理收益，有效抵御产业单一的市场价格风险。2019年以来，伊利为土默特左旗10个参与青贮种植的共建村累计创造收益超过6000余万元。近年来，通过与农户建立紧密的利益联结和收益共享机制，促进了农业发展、农民增收，也创造了大量就业岗位，吸引农业劳动力就业，新型农村集体经济得到了创新性发展。

在内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗三道桥镇和平村，当地探索走出了一条新型农村集体经济推动乡村振兴之路。

2019年，和平村党支部以“巴彦淖尔市·伊利集团高端有机乳产品业集群样板项目”为契机，在现有的俊峰牧业的基础上，由党支部牵头，全体村民入股，组建了全市首家众筹模式奶牛养殖专业合作社。

据了解，众诚奶牛养殖专业合作社推行“龙头企业+村党支部+合作社+村民+正常脱贫户”的众筹模式，为村民提供100余个劳动就业岗位，岗位月收入能达到5000元以上。同时，合作社为正常脱贫户双倍分红，对无能力入股的低收入村民每年给予1500元以上的无股分红。2021年，和平村实现分红640万元。

众诚奶牛养殖专业合作社全景。受访方供图

在合作社里，主播和镇领导一同进行直播带货，通过产业发展和良好的运营，三道桥镇的乳业做大了规模、做优了品牌、做强了产业链。

2022年4月，2000头合作社自繁育的育成牛进驻杭锦后旗十万头奶牛养殖基地众诚二期园区，今年10月将投产见效，届时将实现奶牛存栏突破1万头，日产鲜奶100吨，成为内蒙古西部区最大的原奶制造基地。

产业链壮大，强链是关键。初级农产品价值有限，通过加强与不同经营主体的合作，打造农创品牌效应，可以提升产业链的附加价值。

辽宁丹东盛产草莓，得益于得天独厚的地理优势，这里的草莓色香味俱全、口感极佳，堪称水果界中的“网红”。为了提升草莓产业的附加值，同时丰富奶产业产品，伊利在这里打造了安慕希AMX丹东草莓酸奶生产链。经过生产加工、精美包装，草莓变成了草莓口味酸奶，不仅为市场提供了更多种类消费品，利用品牌特有优势，草莓也从一个初级农产品变成了价值更高的商品，提升了整个产业链的最终生产价值。

AMX丹东草莓的上市，探索了农产品和企业品牌合作模式的新路径，为各地农产业打造品牌效应形成有效助推。AMX新疆哈密瓜、AMX攀枝花芒果、AMX徐闻菠萝……一系列具有地方特色、口味繁多的新产品上市也推动地方经济打造区域名片。

乡村产业的快速推进，离不开金融活水源源不断的滋养。发展牧场，想要扩大规模、提高生产效率，需要购买先进设备，投入大量资金。长期以来，奶牛作为活物难以作为抵押物从银行获得贷款，加上牧场又全部位于乡村，主流银行难以覆盖，融资难、融资慢、融资贵的问题普遍存在，这成为了制约牧场发展的关键难题。

内蒙古呼和浩特市托克托县古城镇建亭牧场最初是一个小奶站，在发展成一定规模的牧场之前，资金问题一直是个难题。“伊利提供的青贮保、牧场保等融资，牧场都用在了刀刃上，比如基础设施建设、挤奶设备升级、购进良种奶牛等。”牧场主薛建亭说，目前建亭牧场已经从最早的家庭养殖2头奶牛，发展成了存栏600多头奶牛的规模化、现代化牧场。

面对疫情冲击，奶牛养殖行业面临现金流紧张、饲料采购难、产品外运难等困境。伊利成立了产业链金融中心，陆续推出“青贮保”“牧场保”“购牛保”等金融服务，为养殖户融资提供担保。

据了解，在黑龙江、河南、山东、河北、宁夏、陕西、甘肃等地，伊利持续进行产业布局，为当地提供就业机会，带动相关产业发展，密切龙头企业与农牧民的利益联结机制，助力农牧民增收致富。

(责编：王连香、高雷)

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