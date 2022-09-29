易县位于河北省中西部，太行山北端东麓，总面积2534平方公里，辖28个乡镇（处）、469个行政村，素有“七山一水二分田”之称。2011年易县被列入国家“燕山—太行山”集中连片特困地区，2012年被河北省列入环首都扶贫攻坚示范区。2020年与全国一道打赢脱贫攻坚战，进入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接新阶段。易县牛岗乡台底村作为乡村振兴示范村，坚持以发展苹果富民产业为切入点，以美丽乡村建设为根本点，以三产融合为落脚点，通过特色产业发展为村全面进步夯实了基础，凝聚了发展合力和发展人气，引来了游客，招来了商机，在由脱贫村向乡村振兴示范村转变、产业发展由量变到质变的过程中，成为了产业之变、人文之变、乡村之变的典型代表。

创新发展机制，苹果产业富起来

在产业发展中，牛岗乡台底村先行先试，成功创新探索了“三三三”的产业发展模式，“牛岗”苹果牛气销售，村民、集体实现了富起来。

一是三权入股定方向。台底村由村党支部牵头，成立县苹硕林果种植农民专业合作社，实行“支部+合作社+基地+农户”模式，实施“三入股”经营方式，实行股份制经营，有效地破解了产业发展中遇到的难题——

土地入股。村合作社把分散在一家一户的零星土地集中起来进行统一规划、统一管理，破解了分散式经营的问题，贫困户通过委托代管、土地流转、土地互换三种方式入股合作社，为实现规模化种植、集约化管理、产业化发展奠定了基础。台底村合作社174户成员入股土地550亩，荒滩造地100亩。

资金入股。为解决后续资金投入不足的问题，鼓励群众资金入股，合作社将入股资金折合成股权份额计入成员账户，享受合作社盈余分配。截止目前，台底村合作社共计资金入股28.9万元。

劳务入股。合作社成员参加合作社劳动的用工个数折合成资金形式，合作社成员自愿，既可支取工资报酬，也可以入股到合作社，计入资金股。目前，台底村合作社劳务入股折合资金13.8万元。

二是三统一管理定标准。按照标准化生产的要求，合作社统一购买了割草机等生产设备，避免了机械设备重复购买所造成的资金浪费；统一购买有机肥、地膜等生产物资，质量有保障，价格还优惠；统一技术管理，专业培训，专人管理，保障技术，既降低了生产成本，又提高了管理水平。

三是三位一体定收益。首先，农民赚“三金”。在租金方面，通过土地入股、土地流转等方式拿到租金，劳动力从土地束缚中解放出来。薪金，因年龄、身体、家庭等原因不能外出务工的可到合作社打工，参加劳动，拿到薪金，实现了劳力资源就地转化，农民由传统农民变身为农业工人。台底村不能外出的有20人长期在合作社务工，临时用工每年2000个以上。在股金方面，根据群众所持土地、资金、劳务股份享受合作社分红，拿到股金。同时合作社优先聘用脱贫户劳力，仅2021年支付用工劳务费160万元。其次，合作社收益有保障，按照合作社章程规定，经合作社成员同意，在按股权份额为社员分配盈余的同时，合作社可根据盈余情况从中提取一定比例的公积金用于扩大生产经营，进一步加快合作社的发展。最后，村集体收益有保障，合作社还可以提取一定比例的公益金，用于改善农村人居环境，加强农村道路、人畜饮水、教育教学、医疗卫生等基础设施和公共事业建设。同时，围绕打造“牛岗”品牌，连续开展了“我在牛岗有棵苹果树”认领、私人订制、团购订单等多种活动，牛岗苹果每斤增收3元以上，实现了产销两旺。村民人均可支配收入由2012年的2350元增长到12000元，村集体经济收入每年达到20余万元。

创新乡村治理，乡村建设美起来

农业要强，农民要富，农村更要美。台底村通过产业发展，村民对美好生活的渴望愈加强烈。

以“两山”理念引领抓乡村建设。2016年启动美丽乡村建设, 政府投资1500万元打造了村内水景观、游客服务中心等项目，建产业观景平台一座，休闲广场一座，栽植行道树500棵，环境整治绿化面积7500平米、建筑风貌立面粉刷4500平米、安装太阳能路灯60个以及新建景墙2个，村庄全面实现硬化、美化、绿化、亮化、净化，村文化活动室、村卫生室、农家书屋、学校、体育活动中心等一应俱全，供水、排水、供电、通信、网络等基础设施完善，追求没有最美只有更美。

以超常举措抓人居环境。以提升人居环境为核心，大力抓好“五清四治三建一改一拆”工作，动铲车、钩机、三轮10多辆，拆除私搭乱建11处，治理乱围乱挡7处，清理路边养殖场所8处，清除生活垃圾、建筑材料、秸秆等7000方，打造精品苹果采摘园硬化道路6600平米；村内建立垃圾治理的长效机制及垃圾分类体系，生活垃圾集中处理率达到100%，村内改厕100%，投资380万元建立粪污有机处理厂，实现资源化利用。

以党建为核心抓组织建设。建立例会工作法、两委干部坐班值班制度，坚持“四议两公开”工作机制，新建两委干部办公室、党员活动室、综合服务站，基层组织战斗堡垒建设实现了建起来、强起来。大力推行“党支部+党小组+党员+联系户”的“网格化”管理，全面落实党员“1+10”联户、“一句话”承诺等制度，让每名党员主动服务联系户，主动为全村服务。“党员活动日”、党员志愿服务等活动主题丰富、形式多样、实效明显。同时，完善村规民约，推动村风文明建设，以美丽庭院创建为抓手，组织开展“文明家庭”、“最美家庭”“好婆媳”评选，广泛开展“传家训、立家规、扬家风”活动，弘扬传统家庭美德、现代家庭理念，讲好家风故事，传播治家格言，以好家风温润好民风。

创新市场思维，融合发展强起来

台底村在发展中坚持市场思维，大力推进一二三产融合发展。

一是延伸产业链。随着苹果产业发展，园区建设增投入上水平，各项事业全面进步。投资660万元建成果品气调库，投资320万元的田岗桥至台底村柏油路铺设工程，与易水湖紧密相接，集生态旅游、休闲度假、观光采摘为一体的乡村旅游业正方兴未艾。

二是发展乡村游。突出文化建设，以“赵大娘救八路军战士房扬达”事迹为核心，修建了感恩杯和感恩广场；基于开放、包容、共享理念，村民自发新建民宿、农家院10个，迎接八方来客。三是建门球基地。台底村筑巢引凤，进一步加大招商引资力度，将门球运动引进台底村，占地4.5亩，将承接全国赛事，成为乡村振兴、旅游发展的新业态。

（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经