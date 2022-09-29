当前，数字乡村有着广阔的发展空间，是减少城乡数字鸿沟、推动乡村振兴的有力抓手。中国电信积极响应国家政策，践行“云改数转”战略，按照“底座、平台、能力、应用”逐步推进数字乡村和智慧农业建设，实施“1-3-3-4”发展策略。1个底座指建设信息基础设施形成数字乡村健康发展的底座；3个平台，即以新基建为引擎，打造三个数字化平台；3项能力，构筑三项核心服务能力，产品方案供给能力，全国支撑交付能力，本地运营能力；4大领域，指面向数字乡村、智慧农业、农业农村大数据、政务信息化领域提供应用。

一、打造“村村享”新品牌，助力数字乡村建设

2018年起，中国电信着眼解决乡村治理和民生领域的难点和痛点问题，立项启动“村村享”数字乡村综合信息服务平台建设。针对不同定位，分别打造标准版、组装版、定制版3种版本，智慧党建、智慧广播、平安乡村、视频会议、政务（村务）服务、便民（养老、医疗、教育、文化等）服务、人居环境整治、脱贫巩固、乡村特色、乡村水务、乡村气象、数字孪生等30余种场景化应用。2020年3月，中国电信同国家农业农村部签订《“共同推进乡村治理体系建设”战略合作协议》，以“村村享”平台为抓手，全面推进在国家乡村数字治理体系建设领域的合作。截至2022年7月，“村村享”平台已在1800个县、20多万个行政村落地，承建近60个国家级乡村治理试点示范县的信息化项目，打造了甘肃庄浪、陕西鄠邑、江西武宁、浙江余杭等一批数字乡村标杆，为基层政府提升乡村治理能力和治理水平提供了重要手段，同时也让有关地区农民群众切实感受到信息化带来的获得感、幸福感和安全感，创造了良好的社会效应。

二、“新技术”引领：助力上海清美打造5G+MEC全智能数字水稻种植示范区。该项目依托5G技术高带宽、低时延、广连接等优势，实现大通量的传感数据传输（包括无人机NVDI、4K视频等），并在大田边缘完成数据存储和计算，能实时监测作物生长情况，从而对数据进行分析做出科学的决策，实现了数据采集、分析、解译、建模、决策和管理全过程的智能化。人工成本可以从原来每100亩3-5人，优化到每十万亩10人，增加产量5%-20%，节水10%-35%，减少氮肥使用10%-30%。

三、“新业态”创新：承建了广东新会国家级陈皮现代农业产业园、广东雷州菠萝智慧种植园等现代农业产业园。构建了“生产—监督”“监督—管理”“管理—服务”“服务—消费”环环相扣的业务生态环境，从农产品第一产业延伸第二产业和第三产业的全产业链，创新式地探索集成应用、监管、服务、决策一体化的综合性现代产业园智慧农业大数据平台。三年间实现了新会陈皮产业园核心产区人力投入降低30%，化肥农药降低30%，企业运营成本降低25%，全区产业总产值翻了两番（40亿提升至120亿)，带动新会陈皮产业实现升级。

四、“新应用”赋能：自主研发了浙江省畜牧业云等畜牧监管平台。畜牧业云平台的成功构建，彻底打通了整个畜牧产业监管流程，成为与农业农村部检疫证开证平台打通的省份，目前全省1.3万家企业均通过该平台开展检疫申报等相关业务，规模养殖户全部覆盖，快速拉动了相关的养殖管理、屠宰信息的采集上传，畜禽养殖档案、检疫工作记录、屠宰病害动物登记等各项档案记录得到完整和规范。实现了畜牧业监管“四个全”，即数据全互动（18个板块数据，全部实现一点录入，全程使用），视频全环节（养殖、免疫、防疫、屠宰、无害化、流通等关键环节均有视频监控），管理全流程（实现从业务、管理到决策分析的所有流程痕迹化管理），层级全贯通（实现从省、地市、区县、乡镇、企业的5级数据贯通）。

五、“新模式”探索：推出了线上电商平台“天虎云商”，并结合线下益农信息社这一农村触点，积极探索“天虎云商+益农网+益农社+信息员”电商扶贫新模式，构建“开店+农产品组织+品牌包装+物流+销售”电商全流程运营帮扶体系。目前平台注册用户突破2000万户，会员用户超20万，覆盖3万商家，10万商品，年交易额近百亿元。

六、共创共享引领，赋能农业农村数据体系建设

中国电信勇当国家农业农村信息化建设排头兵，基于自身在物联网、大数据、信息安全、系统集成方面的综合优势，重点打造农业农村大数据平台能力。截止目前，中国电信农业农村大数据平台业务已经服务落地新疆、天津、山西、湖北等20余个省市，成为省级、市级、区县级农业农村管理部门工作的重要抓手，为各级政府决策“三农”工作提供了重要参考依据。平台荣获农业农村部数字农业农村新技术新产品新模式优秀项目荣誉，入选国家信息中心新型智慧城市建设典型优秀案例，登记科技成果4项、专利7项、软件著作权17项。

基于中国电信在农业农村大数据方面丰富的建设经验，农业农村部大数据发展中心联合中国电信等4家行业领先单位共同成立“农业农村大数据公共平台基座联合实验室”，共同打造了省级和市县级农业农村大数据公共平台基座。基座是以大数据、云计算技术为手段，以“一个标准规范、八个功能模块、N个应用”为顶层设计，以农业、农村、农民三大领域为主线，有效整合农业管理、生产、经营、服务领域等各类涉农资源，将为全国农业农村实现数据汇聚贯通、深挖数据潜能、赋能应用场景、助推乡村振兴发挥重要作用。

七、发挥运营商资源禀赋，场景化解决方案提升新技术应用水平

(1)中国电信发布《5G技术白皮书》，牵头制定《5GSA部署指南》，国内率先提出SA组网策略。在智慧种植方面，5G通过传感器实时监控湿度、光照等影响农作物生长的因素，将采集的数据上传至云端做出实时分析诊断，及时精确地操控农业设备自行灌溉和施肥，如上海清美5G水稻项目。在养殖领域，5G通过传感器、随时采集牲畜生理状况、位置等信息，结合人工智能手段检测分析其健康和安全。如吕山湖羊项目。在水产养殖中，5G时代，通过在水中铺设智能物联网等设备，养殖户可实时获取水质分析、设备运行状态、鱼虾健康状况、产量预测、养殖风险等情况，从而提高养殖产量和防控病害，保持良好的水产养殖环境，如广州白蕉镇水产养殖项目。无人作业方面，依托5G网络扩大飞行范围，进行大面积农作物护养，如喷洒种子、药剂以及牲畜监控寻找等作业。使用无人机多光谱摄像机扫描农场，通过5G技术移动网络，根据收到的实时信息对农业机器进行精准操作。如嘉兴市平湖农业经济开发区（广陈镇）“数字农开平台”项目。

(2)云计算技术。中国电信是“一省一池”全国云服务商，云计算业务已初步形成全国“2+4+31+X+O”资源布局。数字乡村和智慧农业使用众多新技术手段，如3S技术（遥感技术RS、地理信息系统GIS、全球定位系统GPS）、物联网技术、无线通信技术以及以数据分析和数据挖掘为主的大数据技术和以机器视觉和深度学习为主的人工智能技术等，通过这些新技术与传统农业的结合，助力农业快速发展。云计算技术是新技术手段应用的基础设施载体，在数据平台服务，无人机植保、农机自动驾驶以及精细化养殖等数字农业场景中广泛使用。

(3)大数据技术。整合农业农村数据资源，开放合作，形成农业农村大数据产业链，实现数据能力规模发展，赋能数字乡村。中国电信基于自身具备的大数据体系建设咨询规划能力、大数据治理能力、大数据平台处理能力、大数据运营能力、基础网络服务能力，这五大服务能力，通过中国电信大数据PaaS云平台，为三农大数据项目及产品的建设和发展提供能力支持和技术保障。

(4)物联网技术。中国电信打造了基于云原生分布式架构的中国电信物联网开放平台(CTWING)，为客户提供全连接的设备管理服务，提供AloT平台与应用服务，实现数字乡村多场景通信模组开发、多终端快速部署、多应用接入。如天翼大喇叭、土壤墒情等产品。

(5)区块链技术。利用区块链去中心化、公开透明、数据不可篡改、数据共享、点对点传输等技术特点，将农场、农户、认证机构、食品加工企业、销售企业、物流仓储企业等加入到区块链上，每个关键节点上的信息都形成一个信息和价值的共享链条，做到来源可查，去向可追，责任可究。如山东潍坊韭菜区块链项目等。

(6)人工智能技术。中国电信携手生态合作伙伴，打造了“5G+无人机+农业机器人”的云上智慧无人农场，构建了“5G+天翼云+AI”的云眼视频智慧物流中枢，迅速建立起5G+AI在农业农村领域的典型场景，如浙江余杭瓶窑镇数字化为农服务平台项目。

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(责编：曹淼、李源)

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