本报记者 杨彦帆

今年是青蒿素问世50周年。青蒿素是重要的抗疟药物，曾挽救了数百万人的生命，为全球抗疟事业作出巨大贡献。

屠呦呦，中国中医科学院首席研究员，在抗疟药物研发的道路上，默默耕耘了半个多世纪，为人类健康和中医药科技创新作出重大贡献。

“青蒿素是人类征服疟疾进程中的一小步，是中国传统医药献给世界的一份礼物。”屠呦呦这样说。

上世纪60年代，由于疟原虫对奎宁类药物产生抗药性，全世界面临着一道难题：必须寻找有效的抗疟新药。1969年，屠呦呦接受了国家疟疾防治研究项目“523”办公室的研究任务，被任命为中医研究院中药抗疟研究组组长。

广泛收集整理历代医籍，先后进行了300余次筛选实验，课题组确定了以中药青蒿为主的研究方向。但实验结果显示，青蒿提取物对鼠疟原虫的抑制率只有12％—40％。

屠呦呦最终改用沸点较低的乙醚进行实验，用乙醚提取青蒿素。经历多次失败后，屠呦呦团队最终于1972年发现了青蒿素。

青蒿素的提取，只是第一步。屠呦呦团队先后与中国科学院等单位协作，用X—衍射方法确定了青蒿素的立体结构。1992年，屠呦呦团队又发明出抗疟疗效更好的双氢青蒿素。

那时，我国科研条件比较落后。面对艰巨的科研任务，屠呦呦坚定地说：“没有行不行，只有肯不肯坚持。”

翻阅古籍，寻找方药，拜访老中医，屠呦呦汇集编写了640余种治疗疟疾的中药单秘验方集。380多次实验、190多个样品、2000多张卡片，凝聚了她和团队的心血……

进行临床试验，需要大量的青蒿乙醚提取物。实验室和楼道里到处弥漫着刺鼻的乙醚味道，一些人出现头晕眼胀等症状，但大家都顾不上太多。

一片丹心，报效祖国。“当初接受任务，屠呦呦始于责任和担当。”中国中医科学院中药研究所研究员廖福龙说。

2015年，屠呦呦获诺贝尔生理学或医学奖；2017年，她荣获国家最高科学技术奖；2019年，被授予“共和国勋章”。

2021年6月，世界卫生组织宣布中国通过消除疟疾认证。

“得知这一消息后，屠老师先是特别高兴，紧接着就问，还有哪些国家没有消除疟疾？我们又能做些什么？”回忆起这一细节，同事对屠呦呦非常钦佩。

如今，屠呦呦已年过九旬，仍然牵挂着青蒿素和疟疾研究。廖福龙告诉记者，近些年他们一直在围绕青蒿素作用机理、抗药性等问题展开研究，还针对常见于非洲地区的恶性疟治疗进行了深入的机理研究。

2019年6月，屠呦呦研究团队经过多年攻坚，在青蒿素“抗疟机理研究”“抗药性成因”等方面取得新突破，提出应对“青蒿素抗药性”难题的切实可行的治疗方案。

屠呦呦团队还发现，双氢青蒿素对治疗具有高变异性的红斑狼疮效果独特，在“青蒿素治疗红斑狼疮等适应症”“传统中医药科研论著走出去”等方面取得新进展，获得世界卫生组织和国内外权威专家的认可。

“中国医药学是一个伟大宝库，青蒿素正是从这一宝库中发掘出来的。未来我们要把青蒿素研发做透，让青蒿素更好地造福人类。”屠呦呦说。

《 人民日报 》（ 2022年10月06日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经