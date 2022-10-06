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农业农村部：秋收以每天2700万亩速度推进 秋粮收获进度已过四成

2022年10月06日08:20 | 来源：人民网
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人民网北京10月6日电 （记者李栋）据农业农村部最新农情调度显示，目前，全国秋收以每天2700万亩左右的速度推进，各主产区陆续进入收获高峰。秋粮收获进展顺利，进度已过四成。

“前两天，专家对复合种植田进行了实地测产，玉米亩产不低于1300斤，大豆亩产不低于200斤，今年能多增收40多万元。”河南省商丘市永城市的种粮大户洪建涛望着即将丰收的秋粮作物满心欢喜。

丰收时节，走进永城市的大豆玉米带状复合种植田，玉米饱满喜人，大豆结实丰盈，像洪建涛一样的种粮农民们又将迎来一个丰收年。

数据显示，截至10月3日，河南省秋作物已收获9455万亩。其中粮食作物5907万亩，玉米4656万亩；水稻759万亩；大豆326万亩。

好收成的背后是人努力的结果。在今年秋粮生产关键时期，农业农村部通过制定印发南方水稻抗高温热害、玉米抗高温干旱等6个技术指导意见，派出25个包省包片联系指导工作组、10个专家指导组和12个科技小分队，动员基层农技人员扎根一线指导服务，为夺取秋粮丰收奠定了坚实基础。

“当前，各级农业农村部门已组织大量农技人员，深入田间地头开展技术指导，确保秋粮作物顺利归仓，并开启新一轮种植。”河南省农业农村厅相关负责人介绍，全省已腾茬面积7434万亩，整地2505万亩。

眼下，随着各秋粮主产区陆续进入集中收获期，大面积收获全面展开。“今年东北、黄淮海、西北主产区秋粮长势普遍较好，玉米、水稻、大豆单产均有不同程度提高，秋粮有望获得好收成。”农业农村部种植业管理司农情处处长朱娟说。

(责编：乔业琼、吕骞)
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