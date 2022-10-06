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依连哈比尔尕山下——生态饭吃出好滋味

记者 赵明昊 刘陆
2022年10月06日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：【草原牧区行·新疆篇⑦】依连哈比尔尕山下——生态饭吃出好滋味

乘着怡人微风，沿天山公路驱车向西，一路风光惹人醉。

寸草不生的荒凉戈壁滩、层峦叠嶂的高山草场、宛如烈焰的丹霞地貌、壮阔秀丽的高峡水库……300多公里的省道，就是一个风光旖旎的绝美画廊。

时至晌午，记者一行来到了昌吉回族自治州玛纳斯县旱卡子滩乡闽玛生态村。走进毗邻公路的一家牧家乐，屋里摆着深色木质桌椅，看上去干净整洁、素雅清爽。刚刚坐定，40多岁的哈萨克族老板杰恩斯·库了肯便拎着铜茶壶走过来招呼：“想吃点儿啥吗？熏马肉、熏马肠、大盘土鸡？先尝尝哈萨克奶茶，味道很不一样哦！”

杰恩斯告诉记者，闽玛生态村是在哈萨克族牧民聚居的冬牧场上建成的，过去人们以游牧为主、逐水草而居，现在都在这里定居了。“好日子都是党给的。现在村里又帮我添置了两个哈萨克毡房，能够容纳50人。还帮我盖了牲畜暖圈，我养了10头牛。”

闻讯而来的村党支部书记达尔汗·卡克尔汗介绍，这里原来是个贫困牧业村，福建三明对口援建的生态移民工程，在这里建成了全疆第一个高标准牧民定居新村，现在全村572户农牧民全部搬进了定居房，家里装上了供排水和暖气，娃娃上学近，卫生院也不远，看病有医保，养牛养羊有补贴，全村人均年收入近2万元。为了感谢援疆工程，村子也改名为“闽玛生态村”。

杰恩斯跟达尔汗打趣说，村支书也是村子的致富带头人，他家养了60多峰骆驼，每天卖驼奶的收入就有1000多元。达尔汗一脸憨笑，露出对生活的满足。

从牧家乐的前院向远处望去，美丽的依连哈比尔尕山顶上，雪与云交织在一起。清澈的玛纳斯河水，在阳光下泛出粼粼波光。沿河展开的草原已微微泛黄，白色的羊群迍迍觅草。好一幅初秋牧羊图。我们想，闽玛生态村的人们把生态饭吃出了好滋味。

(责编：乔业琼、杨迪)
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