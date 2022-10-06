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祝雪兰：带旺茶产业 家家都有“好茶饭”

记者 周仕兴 王瑾雯
2022年10月06日08:28 | 来源：光明日报
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原标题：【二十大代表风采】祝雪兰：带旺茶产业 家家都有“好茶饭”

秋雨过后，广西苍梧县六堡镇山坪村近千米海拔上的茶园气候氤氲。放眼望去，满山六堡茶树油绿发亮。山坪村党支部书记、村委会主任祝雪兰，带着几名村干部到村民家里，指导他们储茶制茶。

六堡茶因产自六堡镇而得名，是国家地理标志产品。作为六堡茶核心种植区域，山坪村海拔600米以上，山多地少，曾是自治区级贫困村。

2008年，祝雪兰当选为村党支部书记，带领村民修路、架电线网线、种茶、种八角，一步步走上致富路。2016年，山坪村成功脱贫。成熟茶园从10年前的300亩扩大到1500亩，成立了5家茶叶合作社。2021年年底村民年人均收入达2.1万元，村级集体经济收入13.8万元。

“我们村单靠种茶，村民收入来源还是比较单一。”望着漫山遍野的茶园，祝雪兰心想：何不把传统六堡茶制作技艺传授给村民，大家一起提高茶树附加值，把产业做大做强？

祝雪兰家的六堡茶制作工艺代代相传，一般不传外人。当她把想法告诉家人时，遭到了大伙反对。

“制茶是条好路子，我们不把制作工艺传授给大家，全村人靠什么致富？”她向家人分析，六堡农家茶各家各户制茶手法不一，茶叶质量参差不齐，抱团发展才能壮大产业。

经过真诚沟通，祝雪兰终于得到家人的理解和支持。她创办“茶园讲堂”，用自家炒茶的小平房当教室、搞培训，无偿传授制茶秘方，带出专业制茶师30多人，让近千名茶产业从业者掌握了传统制茶工艺。山坪村六堡茶制茶技术也逐步推广开来，村民们种茶、制茶收入得到大幅提高。

授人以渔，抱团发展。几年间，祝雪兰带领村民们走出了一条六堡茶产业发展之路。2018年5月，她注册了自己的六堡茶品牌，有了技术和品牌支撑，山坪村六堡茶产量和价格逐年攀升。

“村民富了，产业兴了，还要让乡村旺起来。”2017年，祝雪兰组建起瑶族文化文艺队，举办了山坪村瑶族文化节，瑶寨盘王舞、花鹿舞、瑶族山歌等特色表演，给游客留下了深刻印象。

“如果能将茶文化、瑶族文化、旅游产业结合发展，以民族特色生态旅游助推乡村振兴，应该是很不错的发展方向。”经过再三思索，祝雪兰又带领村两委干部开始谋划文旅结合发展新路子。

如今，山坪村交通便利，村貌焕然一新，六堡茶标准化生产，茶旅综合体已然成型。翠绿的茶山上，风雨栈道和观光亭和谐成景，以民宿、茶园等为一体的原生态旅游度假项目备受欢迎，不少游客慕名而来休闲旅游，村民的日子越过越红火。

(责编：乔业琼、杨迪)
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