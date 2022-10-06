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江河奔腾看中国丨为有源头活水来——云南守护好珠江上游生态屏障

杨静
2022年10月06日08:37 | 来源：新华网
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原标题：江河奔腾看中国丨为有源头活水来——云南守护好珠江上游生态屏障

秋高气爽，位于云南、贵州、广西三省区交界处的万峰湖碧波荡漾。刘超像往常一样，在万峰湖边巡湖，用笔记本记录巡湖情况、用手机拍照存档已成习惯。

“要对比巡湖记录，还要对问题倒排销号，确保水清岸绿。”刘超是云南罗平县鲁布革乡党委书记，也是南盘江（鲁布革段）河长。作为珠江源头南盘江水系的重要淡水湖，万峰湖在各方合力保护下，湖水水质和岸边绿化都得到提升。

图为万峰湖沿岸景色（无人机照片，5月18日摄）。新华社记者江文耀 摄

万峰湖沿湖居住的群众多，在过去一段时间里，特殊的区位环境让流域内水产养殖和生产生活垃圾、污水排放等处于无序状态，水体污染严重。

刘超说，保护好万峰湖仅靠全乡的力量是不够的。他联合贵州、广西的乡镇开展万峰湖的环境整治。最终，53万余平方米的养殖网箱、近900个水上漂浮设施被拆除，每年可减少7万吨鱼饲料的投入。

“万峰湖水质由Ⅲ类水升至Ⅱ类水。”刘超说，目前，三省区建立了万峰湖水域环境综合整治联席会议机制，形成了环境联合执法体系，共同保护万峰湖的一湖清水。

云南省水利厅河长（湖长）制工作处负责人介绍，为保护好珠江上游流域，云南压实河湖长责任，创新建立“河长+警长”“河长+检察长”“河长+校长”等联合保护模式，针对相关问题协同发力，守护河湖健康。

发现国家近危级别珍稀植物水晶兰、监测到国家二级重点保护野生动物豹猫……珠江源省级自然保护区管护局近年来不断出现“首次”，是当地保护珠江源头的缩影。记者在云南曲靖市沾益区马雄山的珠江源头看见，四周绿树成荫，从洞内流出的水正汇入源头湖泊，随后奔流而去。

图为绿树成荫的珠江源（无人机照片，4月12日摄）。新华社记者江文耀 摄

珠江源省级自然保护区管护局相关负责人介绍，近年来保护区林木蓄积量明显增加，野生动植物种群数量稳步增加，珠江源头生态安全屏障得到有效巩固和提升。

为保护好珠江源头的生物多样性，珠江源省级自然保护区管护局沾益管护分局联合多部门开展巡护与管理，维护好保护区生态安全。近3年来，拆除违法建筑1.3万平方米，恢复植被500余亩。

近年来，云南强化了珠江流域水资源、水域岸线等涉水系统保护治理工作。珠江流域水环境得到阶段性改善，流域内优良水体水环境质量稳中向好，县级以上集中式饮用水水源地水质均达到或优于地表水Ⅲ类标准。

针对珠江流域水土流失情况，“十三五”以来，云南在珠江流域投入资金5.7亿元，治理水土流失面积685.73平方千米。

(责编：乔业琼、杨迪)
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