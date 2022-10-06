原标题：江河奔腾看中国丨守护好一江清水向东流

根据珠江流域地表水国控断面水质监测结果，2021年，珠江流域水质优良国控断面比例为94.6%，高于全国平均水平近10个百分点。近年来，珠江流域不断加强生态文明建设，深入推进流域治理，治山护水换来一江清水向东流。

水质在全国主要流域中稳居前列

位于云南省昆明市的阳宗海景色秀丽、碧波粼粼，2021年被评为省级美丽河湖。但在2008年，由于企业在生产经营中环境违法，导致阳宗海水体受到砷污染，使阳宗海水质下降到劣Ⅴ类。

“为有效解决砷污染问题，我们实施减污降砷行动，突出生态保护，加强水污染防治。”阳宗海生态和水资源保护局局长舒晓刚介绍，他们完成含砷固废、废水等系统治理，同时加强面源污染治理，建立环湖截污管网，持续开展农村人居环境整治提升行动。

如今，阳宗海不仅治理了砷污染，还实现了沿湖村庄污水收集率90%，从源头上阻断污水、垃圾进入阳宗海，水质也恢复到Ⅲ类。

位于西江中游的广西桂平市是郁江、黔江、浔江的三江汇流地，当地人口稠密，畜禽养殖场和工业企业众多。当地政府通过对不符合产业政策和规划布局、污染物不达标排放的工业企业实施分类整治，解决水污染防治问题。

在江边生活了50多年的莫明坚是个“老桂平”。“现在水质变好了，每天来这游泳、钓鱼的人都多了，晚上江边热闹极了。”莫明坚说。

统计数据显示，2016年至2021年，广西112个地表水国家考核断面水质优良比例为98.2%以上。全国地级及以上城市地表水国考断面水质排名中，广西有9个地级市稳居前30名。

“十三五”以来，广东经济总量保持中高速增长的同时，西江、东江、北江和韩江等大江大河水质优良。地级以上城市和县级集中式饮用水水源水质均100%达标，茅洲河、练江等重污染河流水质显著改善。

广东省珠海市西江磨刀门水道，奔腾2000多公里的西江水在这里汇入大海。珠江水文水资源勘测中心主任刘斌看着宽阔的水面说：“虽然水面看起来有些浑浊，其实是江海交汇泥沙涌动所致，监测断面基本保持Ⅱ类水质。”

全力打好碧水保卫战

珠江流域水质持续改善，并非朝夕之功，背后是各地、各部门长期抓生态建设，全力打好碧水保卫战取得的宝贵成就。

云南省曲靖市沾益区，地处珠江源头。这里有潺潺流淌的珠江水，有水草肥美、候鸟成群聚集的湿地，作为珠江源头重要的生态安全屏障，当地坚持把保护放在首位，深入实施生态环境建设行动，守护好珠江源头的绿水青山。

不断推进河湖面貌治理，也是治水的重要举措。水利部珠江水利委员会主任王宝恩介绍说，近些年，珠江委依托河湖长制平台，依法管控水空间，严格保护水资源、加快修复水生态，以河湖“清四乱”、陈年积案“清零”、妨碍河道行洪突出问题整治为重点，强力拆除水上别墅、违建码头等违法建筑，清理整治堆渣填土，督导拆除网箱养殖，取得了以点带面、震慑一片的显著效果。

贵港市东湖公园是广西最大的城市内陆湖公园，紧连西江支流郁江。为保护一江碧水入郁江，当地近年来对东湖启动实施综合整治开发工程。通过采取对周边截污排水、清淤补水、修建人造白鹭岛等措施，将东湖公园打造成市民休闲旅游、健身娱乐的好去处，也实现了东湖和郁江水循环的良性互补。

珠三角河涌治理也取得突出成绩。曾几何时，珠三角一些地方在发展工业过程中，一些小河涌被污染，茅洲河更是其中的典型。面对治水难题，广东全面开展三角洲河网及周边流域排污口“查、测、溯、治”工作。一盘棋推进城镇污水处理能力和配套管网建设，加快实施雨污分流改造和管网修复，推动污水处理设施效能不断提升。

以制度建设扎牢流域生态屏障

生态文明建设不仅要力争短期成果，更要着眼于长远实现可持续发展。

广西通过制定中长期流域规划，持续推进重点流域水生态保护和环境治理。近年来，广西以《广西西江经济带水环境保护规划（2016－2030）》等系列规划，统筹流域区域、上下游、左右岸和干支流，统筹城市乡村、水域陆地，实现多部门流域保护治理规划的“多规合一”。

广东每年制定年度水污染防治攻坚战工作方案，明确了打好水污染防治攻坚战的责任分工、路线图、时间表。广东省政府建立广佛跨界河流、东江及练江流域水环境综合整治联席会议制度，定期或适时召开会议，研究部署重点工作。

“积极探索建立符合本地实际的流域治理管理体制机制，加快《珠江水量调度条例》等立法进程，加大水行政执法力度。”王宝恩说，珠江委正积极探索推动从法治的角度，不断提升流域治理管理能力和水平。（记者李雄鹰、杨静、杨驰、熊嘉艺）

(责编：乔业琼、杨迪)

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