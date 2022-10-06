原标题：河北：科技赋能绿色储粮

新华社石家庄10月5日电（记者白明山）河北夏粮已获丰收，秋粮正在陆续收获。记者了解到，河北各地强化科技力量，将“藏粮于技”落到实处。

“我们已经做好应对极端恶劣天气的准备，粮库排水设施畅通，仓内湿度、温度达标。”河北柏粮粮食储备有限公司董事长尚金锁说，“我们通过智能化、可视化的粮情监测系统，可以实时监测仓内粮食情况。”

河北柏粮粮食储备有限公司工作人员正在对储粮检测。（受访者供图）

为了探寻科学储粮规律，尚金锁花了6年时间编绘出简单易记、便于操作的“粮食保管一年早知道示意图”，被业界称为“科学储粮小词典”。

尚金锁说：“近年来，我们进行了小麦低温绿色保鲜储藏技术试验。也就是说夏天时，仓内小麦在过冬天，粮食基本处于休眠状态。低温抑制了害虫、霉菌的生长，同时实现绿色储粮。”

5个仓储库存放着近3万吨玉米、小麦，4名工作人员即可实现对粮食的管理……在中央储备粮沧州直属库有限公司献县分公司，通过电子测温、机械通风、环流熏蒸、内环流控温等措施，实现了科技储粮、绿色锁鲜。

这是中央储备粮沧州直属库有限公司献县分公司粮仓。（受访者供图）

中央储备粮沧州直属库有限公司献县分公司负责人李卫祥说，粮库的麦堆上装有温度表、湿度表，各项数据通过传感系统传输到控制室，电脑对数据汇总分析，有异常就会发出预警。此外，内环流控温系统可以让粮食“住在智能空调房”，实现冬暖夏凉。

为做好储粮工作，邯郸市肥乡区采取网格化模式，选派30名粮食保管特派员深入到农户家中，手把手讲授防潮、防虫等储粮方法。

邯郸市肥乡区丰邑粮食有限公司总经理王建光说：“我们把大数据、物联网等技术运用到存储仓库，特别是粮食水分传感器、烟雾报警器的运用，能够实时监测粮食的水分、温度以及仓温、室温的变化。”

(责编：乔业琼、杨迪)

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