截至8月末私募基金管理规模达20.41万亿元
2022年10月06日08:53 | 来源：新华网
小字号
原标题：截至8月末私募基金管理规模达20.41万亿元
新华社北京10月5日电（记者刘慧）中国基金业协会最新数据显示，截至2022年8月末，存续私募基金管理人24276家，管理基金数量超13.7万只，管理基金规模20.41万亿元。该规模较上月增加193.62亿元，环比增长0.09%。
具体看，截至2022年8月末，存续私募证券投资基金86877只，存续规模5.98万亿元，环比增长0.06%；存续私募股权投资基金31628只，存续规模10.97万亿元，环比增长0.02%；存续创业投资基金17604只，存续规模2.72万亿元，环比增长0.74%。
(责编：乔业琼、杨迪)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国庆假期第四日全国公路水路预计发送旅客2775万人次
- 人民网北京10月4日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月4日，全国公路预计发送旅客2700万人次，环比下降2.0%，比2021年同期下降33.4%，比2020年同期下降42.6%。水路预计发送旅客75万人次，环比增长2.89%，比2021年同期下降31.1%，比2020年同期下降25.2%。…
相关新闻
- 评论
- 关注