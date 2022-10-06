原标题：截至8月末私募基金管理规模达20.41万亿元

新华社北京10月5日电（记者刘慧）中国基金业协会最新数据显示，截至2022年8月末，存续私募基金管理人24276家，管理基金数量超13.7万只，管理基金规模20.41万亿元。该规模较上月增加193.62亿元，环比增长0.09%。

具体看，截至2022年8月末，存续私募证券投资基金86877只，存续规模5.98万亿元，环比增长0.06%；存续私募股权投资基金31628只，存续规模10.97万亿元，环比增长0.02%；存续创业投资基金17604只，存续规模2.72万亿元，环比增长0.74%。

(责编：乔业琼、杨迪)

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