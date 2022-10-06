原标题：【十年@每一个奋斗的你】塞外“焊”将王万明：16年焊花飞溅点亮“C”位

图为工作中的王万明。（资料图） 中煤张家口煤矿机械有限责任公司供图

编者按：

每一个努力生活的中国人，都是最美的奋斗者。也正是因为亿万奋斗者，才有了今日之中国。十年，致敬每一个奋斗的你。让我们一起，踔厉奋发新时代，笃行不怠向未来。

中新网张家口10月5日电 (李洋)16年前，王万明初拿焊枪开始学艺，一天下来满头大汗，衣服全部湿透，飞溅的火花在胳膊上、脚上留下一个个伤疤……与一把不离手的焊枪一路走来，王万明没有放弃，在弧光闪烁中依然谨记当初带自己入门的师傅的一句话，“干什么事情不能半途而废，要学会坚持”。

图为工作中的王万明。(资料图) 中煤张家口煤矿机械有限责任公司供图

王万明是中煤张家口煤矿机械有限责任公司中部槽分厂机焊二组机台长，生于河北张家口，长于张家口，是一名地地道道的塞外“80后”。王万明与焊花相伴16年，荣获“中央企业技术能手”“河北省劳动模范”“河北省突出贡献技师”“全国煤炭青年五四奖章”“河北大工匠”“河北青年五四奖章”等荣誉。

王万明说，焊工没有捷径，作为一名焊接工人，必须要克服枯燥的环境，吃得了苦头、耐得住寂寞。刚入行的时候，他每天都会早早来到车间拿起焊枪练习，手上会拿四五斤的铁疙瘩练臂力，蹲几个小时是家常便饭，力求“基本功”扎扎实实。他认真观察老师傅的每一个动作，苦练焊接手法，严格要求自己。工作之余，还会阅读一些跟焊接相关的书籍，积累丰富的理论知识。

图为工作中的王万明。(资料图) 中煤张家口煤矿机械有限责任公司供图

从渐入门道到炉火纯青，王万明迅速从“门外汉”变成了专业能手，各类技能大赛成为他“磨艺”路上的“试金石”。他在各类大赛中不断提升技艺，也成了遇有难题就抢着挑大梁的“领头羊”。

据王万明讲述，当公司引进德国克鲁斯机器人焊接设备时，全新的机器、颠覆性的技术、纯英文的操作说明等，对于他这名技校生而言确实是个挑战。他一手拿着机器人的口令操作书，一手拿着中英文翻译词典，逐词逐句进行查询，对着编程控制面板，逐个词条进行比对，将所有翻译比对后的内容一字不差地记录在笔记本上，一有空余时间就拿出来学习。

图为工作中的王万明。(资料图) 中煤张家口煤矿机械有限责任公司供图

“我也有过想放弃的念头，但是这么高端的设备交给了我，我就下决心一定要学会，世上没有学不会的技术。”王万明说，当说明书问题解决了，实际操作过程中又会出现很多问题，经过一点一点地学习，无数次尝试，两个月后，他用这台机器焊出了第一批中部槽设备。如今，王万明对于焊接机器人操作、编程、维护等方面都很熟悉，已独立编制了30多个产品焊接程序，成为既能进行手工焊接，又可以操作机器人焊接的“双料大拿”。

图为王万明正在参赛。(资料图) 中煤张家口煤矿机械有限责任公司供图

欲成匠，先做工。在参加工作的16年里，王万明每天早晨7点半到岗，提前做好生产准备，第一个开动焊机。经他焊接的中部槽有9000多节，全部达到焊道平整、光滑，无杂质。如今，王万明已成为厂区的“老师傅”，除了钻研业务，他还给自己制定了一个计划，那就是带好徒弟。性格内向的王万明虽不善言谈，但跟徒弟会交流很多。为徒弟耐心讲解，手把手教授动作要领，毫无保留地传授技术，他带出的徒弟已成为骨干力量。

图为工作之余，阅读专业书籍的王万明。(资料图) 中煤张家口煤矿机械有限责任公司供图

焊花飞溅，弧光闪闪。如今，一直在一线从事焊接工作的王万明已将“要把产品做成艺术品”的理念印在心里，也实践在每一次焊接中。用他自己的话来说，既然选择了这份职业，那就一定要把它干好，而且要干精，要不断提高技能水平，创造更大的价值，在平凡的岗位干出不平凡的业绩。

“我的目标就是把自己所学到的技能，传授给身边更多的人，把产品焊接得更加完美。”王万明说，他感谢这个时代，感受到作为一名产业工人的光荣和自豪。他要用双手和技术，为时代的进步和发展贡献一名产业工人的力量。

(责编：乔业琼、杨迪)

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