人民网北京10月6日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，北京时间10月6日上午，在澳大利亚阿德莱德召开的国际灌排委员会第73届执行理事会上，2022年（第九批）世界灌溉工程遗产名录公布，中国四川省通济堰、江苏省兴化垛田、浙江省松阳松古灌区、江西省崇义上堡梯田4个工程全部申报成功。至此，中国的世界灌溉工程遗产已达30项。

江苏省兴化垛田入选2022年（第九批）世界灌溉工程遗产名录。受访者供图

中国灌溉工程的建设发展伴随和支撑中华文明的历史发展。特有的自然气候条件，使灌溉成为中国农业经济发展的基础支撑，历史上建设了数量众多、类型多样、区域特色鲜明的灌溉工程，许多至今仍在发挥功能。

在四川省成都市新津县南河、西河、金马河汇流处，始创于西汉的古堰横卧岷江之上，它就是距今已有2163年历史的通济堰。

据史料记载，始建于公元前141年的通济堰，曾有六水门、远济堰等称谓。通济堰渠首工程以六水门为其显著特征，即在渠首建有6个可上下开关的水门，按需放水灌溉农田。通济堰的“有坝引水”工程在当时的西蜀罕见。

通济堰灌区江鱼堤节制泄洪闸枢纽。受访者供图

千百年来，在长期的治水实践中，通济堰历经多次修复改造，通过自成一体运行，总结出了“冬闭春开，平梁分水”的治水原则，创造了“以篓易石”“砌石硬堰”“铁壁筒”等工程技术，形成了“堰工局”“堰长制”等独具特色的水利管理体制，体现了“天人合一、道法自然”的治水智慧，是人水和谐的典范工程。

通济堰渠首枢纽拦河闸。受访者供图

“通济堰采取了引水方向和自然河流方向呈大自然黄金角（137.5度），是我国历史上规模最大运用时间最长的活动坝，是重要的水利工程技术进步典范。”四川省水利厅相关负责人表示，如今，通济堰灌区作为都江堰灌区的重要组成部分，主要承担着向成都、眉山2市4县(区)提供生活、生产、生态用水的任务，灌溉面积达52万亩。

兴化垛田鸟瞰。受访者供图

兴化垛田灌排工程体系是江苏省里下河腹地独有的、国内外唯一的高地旱田灌排工程体系，是古往今来低洼地治水智慧的结晶。

形态大小不一的兴化垛田田块。受访者供图

兴化垛田灌排工程体系灌溉总面积52.88平方千米，分布在兴化湖荡区，是拥有配套的圩堤、灌排渠道、水闸等复合灌排工程体系。

传统的梯级戽水灌溉。受访者供图

“它在灌溉与排水工程史上有重要的地位和独特的代表性，具有很高的历史、科学、文化价值。”水利部相关负责人介绍，兴化垛田灌排工程体系是江淮之间、滨海平原创造性的工程体系，有别于其他水网地区的圩田、垸田，体现了协调黄河、淮河、运河关系前提下国家洪水管理的意志，至今仍在发挥灌溉排水、防洪抗旱排涝、生态农业、景观旅游等多方面效益。搁种法、劚岸、戽水、罱泥、扒苲、搌水草等传统的农田水利耕作方式也一直保留并沿用至今。

浙江省松阳松古灌区。受访者供图

浙江省松阳松古灌区是瓯江流域最大的盆地灌区和丽水市（古称“处州”）最大的产粮区，素有“松阳熟，处州足”之说，灌溉总面积达16.6万余亩。

灌区内的古堰——午羊堰。受访者供图

松阳松古灌区是中小流域古代灌溉工程的典范，被誉为特色鲜明的灌溉工程遗产“活态博物馆”。

灌区内的古堰——白龙堰。受访者供图

记者了解到，从开创性的“七三法”选址到“借地建圳”，从“牛背调水”到“汴石分水”，以及经历了“圳田制”“堰董制”“水权管理”等治水实践，凝结古人治水智慧的松阳松古灌区历经千年发展变迁，数百座古代水利工程至今仍在发挥着巨大效益。

江西省崇义上堡梯田。受访者供图

上堡梯田面积约5.1万亩，位于江西省赣州市崇义县西北部山区，距今有2200多年历史。梯田因山成形、因水而兴，垂直落差近千米，最高达62梯层，被称为“世界最大客家梯田”。

上堡梯田通过古渠自流灌溉农田。受访者供图

据史料记载，上堡梯田开垦历史悠久，起源于先秦时期，兴起于秦汉时期，成熟于宋元时期，完善于明清时期，其灌溉工程历史亦渊源流长，至今遗留大量的遗址遗存。

高山地带厚密的森林植被涵养了丰富的水源。受访者供图

据介绍，基于山地复杂地形而建设的上堡梯田，不仅包含了完善的农田水利灌溉工程系统，也形成了良好的上堡梯田生态保护系统。几千年来，当地民众尊崇自然法则，因地制宜修建了坡地配水系统，漫山遍坡的梯田由无数灌溉水系网连接，梯田的水土保持功能得以发挥，并实现了有效的自流灌溉，有力推动了当地的土地垦殖和农业生产。

“中国古灌溉工程遗产是中华文化遗产的重要组成部分，科学保护灌溉工程遗产体系、挖掘传承区域特色水利历史文化，是乡村振兴战略实施的重要组成部分。”水利部相关负责人表示，延续至今的灌溉工程遗产是生态水利工程的经典范例，以世界灌溉工程遗产的申报与可持续保护利用为契机，深入挖掘并向世界展现中国灌溉历史文化，研究总结其科学技术、文化价值及管理经验，对助推乡村振兴、生态文明建设和水利工程的可持续发展，具有重要现实意义。

据了解，世界灌溉工程遗产名录自2014年设立，旨在梳理世界灌溉文明发展脉络、促进灌溉工程遗产保护，总结传统灌溉工程优秀的治水智慧，为可持续灌溉发展提供历史经验和启示。2022年与中国的4项遗产同时列入第九批世界灌溉工程遗产名录的还有来自澳大利亚、印度、伊拉克、日本、韩国、斯里兰卡的15个项目。目前世界灌溉工程遗产总数量已达到140项，遍布亚洲、欧洲、非洲、北美洲和大洋洲五大洲的18个国家。

(责编：乔业琼、吕骞)

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