人民网北京10月7日电 （记者王连香）据交通运输部消息，10月1日至7日，我国交通运输行业运行总体平稳，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量25554.11万人次，日均发送3650.6万人次。

其中，公路预计发送旅客19824万人次，日均2832万人次；预计高速公路日均流量3912.26万辆，水路预计发送旅客463.93万人次，日均66.3万人次。

假期期间，公路出行以中短途为主，呈现出“短半径、潮汐式”特征，路网流量同比降幅明显，货车流量先抑后扬；公路突发事件与拥堵情况较往年减少，局部省界路段防疫保通压力较大，公路保通保畅调度效果总体良好。10月1日至7日，预计全国高速公路日均流量3912.26万辆，比2021年同期日均下降21.54%，比2020年同期日均下降17.40%，比2019年同期日均下降21.78%。

(责编：王连香、吕骞)

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