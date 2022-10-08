国庆期间，游人在北京天安门广场“祝福祖国”主题花坛前拍照留念。（来源：陈晓根/人民图片）

人民网北京10月8日电 （记者许维娜）“约上三两好友一起，在郊区民宿享受‘沉浸式度假’，让自己从快节奏的生活中慢下来，是个不错的选择。”从事金融工作的柯女士告诉记者，她在国庆期间选择了北京近郊舒缓身心的休闲度假民宿，体验休闲美好“慢”时光。

今年国庆期间，市民多选择在京过节，游客出游半径明显缩短，同样掀起了文旅消费小高潮。多方数据显示，红色旅游持续升温，城郊公园热度提升，新型消费快速增长等亮点彰显出我国文旅消费市场的潜力仍然巨大，注重消费体验和服务品质的升级趋势仍在持续。

文化和旅游部7日公布2022年国庆节假期文化和旅游市场情况。经文化和旅游部数据中心测算，2022年国庆节假期7天，全国国内旅游出游4.22亿人次，实现国内旅游收入2872.1亿元。假日期间，优秀文化产品和优质旅游产品供给丰富，满足群众需求。

数据显示，在落实好疫情防控要求前提下，国庆节假期，全国各级文化馆组织活动13940场，参与人次5927.48万，共有10801家A级旅游景区正常开放。

文化和旅游部联合有关部门发布国庆假期12条体育旅游精品线路，推出“稻花香里说丰年”全国乡村旅游精品线路128条。85个国家文化和旅游消费示范城市及试点城市举办约9100场文化和旅游消费促进活动，发放2.83亿元文化和旅游消费惠民补贴，参与人数超1.4亿人次，直接带动文化和旅游消费154.1亿元。

本地游、周边游仍是广大居民出行首选。前往城郊公园、城市周边乡村、城市公园的游客占比居于前三位，分别达23.8%、22.6%和16.8%；夜间文化活动和旅游消费明显活跃，第一批120家国家级夜间文化和旅游消费集聚区，累计夜间客流量3995.6万人次，平均每个集聚区每夜客流量4.76万人次。

以北京为例，记者从北京市文旅局获悉，今年国庆假期，北京文旅市场总体安全平稳有序，并呈现出市场供给更丰富、文旅消费更多样的特点。10月1日至7日，北京接待旅游总人数689.3万人次，旅游总收入65.4亿元。

日前，多家旅游平台也相继发布了2022年国庆假期旅游总结报告。本地游、周边游、短途游为今年国庆假期主流旅游方式。国庆7天，本地、周边旅游订单占比达65%，本地周边人均旅游花费较去年国庆增长近30%；本地消费占比大头，成为激发假日经济新动能的主要推手。

来自携程方面数据显示，本地周边游趋势之下，露营旅游依旧火热。数据显示，国庆期间，露营旅游订单量同比增长超10倍，其中本地订单占比近八成，市外周边订单占比15%。人均露营花费650元左右，较中秋假期露营人均花费高出30%左右。

今年国庆还流行短途“轻户外”旅行。2-3天的周边登山、轻徒步线路广受户外热爱者的追捧。今年国庆期间，浙江、北京、广东等地周边户外旅行订单量同比去年分别实现222%、100%、70%的增长。云南、安徽、江西、湖南和四川的周边轻户外旅行最火热。此外，飞盘、皮划艇、骑行等城市新运动玩法，国庆销量同比增长425%。

神州租车发布2022年国庆大数据显示，在本地游、探亲游等需求带动下，叠加疫情期间用户对于出行私密安全的需求，该平台2022年国庆假期总体订单量及租赁天数实现双增长，其中长三角、珠三角、东南、华中等地区城市非常火爆，如广州、福州、杭州、南京、武汉、北京、上海等。除此之外，95后、00后等年轻的Z世代已成租车主力，占总体租车人群比例超1/3，同比增长10个百分点。

数据显示，二胎家庭出行刚需显现，家庭亲子人群再次成为国庆出游人群的重要组成部分，需求持续升温，对家庭出游极为友好的6座及7座车型成为出行首选，如大众揽境、别克GL8、传祺M8等车型一车难求。

记者还注意到，“中国红”成为国庆假期最亮丽的色彩，红色旅游点燃游客爱国热情。各地推出线上线下主题活动，红色场馆、红色景区、红色旅游线路成为游客热门选择，年轻人参与红色旅游的主动性和积极性提高。

国庆假期共赴文化之约成为新风尚，“到博物馆去”成为一种新的生活方式。各地文化场馆争相“上新”，纷纷推出重磅展览、特色文创以及品牌活动。此外，“云展演”“云旅游”也丰富了文旅体验形式。各地推出丰富多彩的数字文化资源，有效降低了人群聚集，在充实群众生活的同时，也提高了文旅惠民的覆盖面。

北京第二外国语学院旅游科学学院副院长邓宁表示，今年的十一黄金周伴随着各类旅游业态的升级，以及各地倡导 “就地过节”的号召，人们的出游半径在缩短，决策也越来越多地呈现“碎片化”“灵活化”等特征，这一方面说明了旅游目的地的宣传方式变得更加全面、多元和立体，可以在很多生活场景触达到用户，另一方面也是周边游、微度假的旅游方式越来越成为主流的体现。

邓宁还表示，从旅游消费水平来看，消费分级的特征越发明显，特别是在一线城市表现尤为突出，一边是高星酒店、高端民宿、度假村一房难求，另一边是露营产业热火朝天，人们可以根据自身的情况来选择不同的消费方式。

“今年国庆虽然以本地周边游为主，但市场上随之也兴起众多本地游新玩法。例如酒店+X系列套餐，景区+X套餐，都是在景和酒的基础上叠加丰富的娱乐因素，匹配高质量服务，为消费者带来多层次的旅游新体验，迎合旅客不远行也有新探索的假日旅游需求。此外，短途高铁游、郊野露营、到地参团、当地一日游、轻户外等新玩法，也逐渐成为大众假日旅游的高频选择。” 携程研究院行业分析师方泽茜认为。

(责编：郭思邈、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经