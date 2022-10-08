人民网记者 李栋

农村信用体系建设相对落后是开展农村金融活动的掣肘因素之一。一直以来，农业银行将改善农村金融生态环境作为履行社会责任的重要内容，用“金融之笔”，努力绘就农村金融生态新图景。

针对信息不对称、缺少有效抵质押物导致的农民贷款难问题，农业银行创新贷款理念，开展信用村信用户建设。联合乡村两级基层组织开展信用村信用户评定，根据农民的过往履约、生产经营、资产收入综合评判承贷能力，不过多强调抵质押要求，让农民信用价值“变现”，投放信用贷款，实行优惠利率，构建农村群众诚信守信激励机制，优化农村信用环境。

据了解，农业银行农户信用贷款占比增加，目前超过50%，今年新发放农户贷款以信用方式为主。

“金融自治” 铺就乡村振兴共富路

走进浙江永康北部的龙山镇桥下东村，宽敞的道路旁，村民的四层小洋楼整齐划一，现代化农村的幸福感扑面而来。

农行浙江东阳支行客户经理走访红木家具制造企业了解金融需求。（中国农业银行供图）

但就在十年前，这里曾是污染较重的工业“铝”镇，家家户户都有自己的作坊生意，规模散小，难成气候。

桥下东村党支部书记朱文哲回忆道：“当时村里个体经济虽然活跃，但生产落后，想要产业升级，却缺少有效担保物，普遍贷款难。”

说起当时的贷款难，农行永康支行一名老员工总结出了“五难”，即可贷农户难选、放贷额度难定、贷款用途难管、管理成本难降、银行风险难控。

如何更好为农户服务？2012年，农行永康支行启动首家试点——由桥下东村村两委协助建立村民信贷档案，通过农户自荐、担保自组、借款自主、服务自助、用款自律和守信自励的“六自”流程，农民想贷款无需到银行，只要找“村长”自荐，经村两委商量公示后，银行审核发放。

桥下东村并非个例，在浙江金华东阳市南湖村的仿古家具作坊内，胡华富和妻子正忙着为大洋彼岸的客户制作仿古家具。

像胡华富家这样的仿古雕刻作坊，在南湖村有大大小小240余家。面对产业升级转型和经营规模扩大，行业信贷需求与日俱增。

当地农行与村两委第一时间对接并达成“金融自治村”整村授信意向。截至目前，农行东阳支行已收集整理南湖村100余户农户信贷档案，完成授信25户，累计用信超600万元，当地越来越多从事仿古雕刻行业的村民享受到了便捷且优质的金融服务。

“现如今，农行浙江分行持续优化‘金融自治村’的服务渠道，全面布设了‘惠农通’服务点，优先开通水电费、话费等缴费服务以及农户贷款自助借还款等综合服务，帮助农户足不出村就能享受到便利的基础金融和电子支付服务。”农行浙江分行相关负责人表示。

“党建引领” 搭起融资融智“金融桥梁”

中央一号文件明确，深入开展农村信用体系建设，发展农户信用贷款。

位于皖西边陲、大别山腹地的安徽六安市金寨县，既是有名的“将军之乡”，也是六安瓜片茶叶的主产地。黄爱国家里几辈人种茶、炒茶，从事茶叶种植加工销售已有20年。

“今年种植及收购了合计10余万斤茶叶待加工，流动资金着实让人头疼。”回忆起当时的困难黄爱国说。

农行客户经理随即对黄爱国进行贷款调查，并指导进行党建引领信用村信易贷申请，通过导入白名单进行审批，完成放款18.8万元。

“服务真便捷，不需要担保抵押，就可以获得这么大的贷款支持，解决了燃眉之急，这下公司发展更好了。”黄爱国说。

贷款能这么快办下来，和安徽省正在实施的“党建引领信用村建设”关系密切。据了解，农行安徽分行作为首批参与的五家银行之一，联合省委组织部开展党建引领信用村建设，创新“党建引领信用村+信易贷”金融支农模式，在全省成立1000支流动党员先锋队与当地基层党组织一起完成1800余个信用村评定，评定信用户123万户，建立171万户农户信用档案，上半年农户贷款余额增加147亿元。

“信用户只需要线上点击贷款申请即可实时测出贷款额度，实现秒批秒贷，极大了简化了贷款流程，提高了金融服务效率。”农行工作人员介绍。

“下一步，党建引领信用村建设将继续选点扩面。将通过重点做好信用村的数据采集和信用村、信用户评级工作，加大信用户批量授信和贷款投放，推动信用村创建与乡村治理、发展农村集体经济协同联动，持续探索金融参与乡村治理有效路径。”农行相关负责人说。

整村建档 “链”通富农兴农新路径

在“中国荔枝之乡”广东惠州惠阳镇隆镇，塘角村村民罗国忠的荔枝园今年又迎来了丰收。

广东惠州惠阳镇隆镇塘角村荔枝园喜获丰收。（中国农业银行供图）

罗国忠从90年代开始种植荔枝，现在已经是拥有30亩荔枝树的“园主”。由于果园所产的荔枝个头大、品相好、味道佳，这些年又搭上了“互联网+”快车，他的荔枝畅销全国。

“今年一直担心荔枝会减产，幸好遇到了农行。”罗国忠说，受高温天气影响，今年亟需购买和安装灌溉设备，无奈资金紧张成为难题。

当罗国忠一筹莫展时，农行的金融“活水”输送到了田间地头。依托村委会推荐和线上审批，罗国忠在家里点点手机就获得了资金。

“真没想到，采用纯信用担保就贷到26万元。”今年罗国忠的荔枝园硕果累累，他的脸上乐开了花。

“‘整村建档’就是将原本分散的农户信息集中采集入库，当地农户只需经过申请、村委会集中评议、入户调查等流程就可以在农行掌银上申请贷款。”当地农行相关负责人介绍。

民族要复兴，乡村必振兴。过去一段时期，由于农村信用体系和信息共享机制建设相对滞后，分散的农户个人生产经营信息难以达到金融机构标准化信用信息评估运用要求，金融机构对在农村地区发放信用贷款存在一定顾虑。

围绕长期以来制约农村金融发展的农户“贷款难”和金融机构“难贷款”顽疾，农业银行不断探索创新服务模式，持续探索金融参与乡村治理有效路径，推动完善农村信用体系，提升农户信用贷款规模，持续增强金融服务乡村振兴助力共同富裕的能力水平。从创新党建引领农户贷款到探索创新农村“金融自治”模式，农行“金融之笔”为小康画卷添彩增色，正在绘就乡村金融生态环境新图景。

(责编：郭思邈、高雷)

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