登记在册市场主体达1.63亿户
十年净增超1亿户
2022年10月12日06:06 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京10月11日电 （记者欧阳洁）记者从国家市场监督管理总局获悉：十年来，我国市场主体总量实现历史性突破。截至今年8月底，登记在册市场主体达1.63亿户，相比2012年底的5500万户，净增超1亿户，年平均增幅12%。其中，个体工商户从4060万户增加至1.09亿户。
截至今年8月底，我国民营企业从2012年底的1000多万户增长到4700多万户，翻了两番多，民营企业占比由不足八成提高到九成多。不仅数量增加，民营企业的整体实力也大为增强，不断有民营企业进入世界500强。同时，外商投资企业从44.1万户增长到66.8万户，增幅超过50%。新技术、新产业、新业态、新模式不断涌现，登记在册“四新经济”企业达2300多万户，占全部企业的46.4%。
《 人民日报 》（ 2022年10月12日 01 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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