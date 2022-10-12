第132届广交会将于10月15日线上开幕
2022年10月12日06:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报广州10月11日电 （记者李刚）记者从第132届广交会媒体吹风会上获悉：第132届广交会各项筹备工作进展顺利，将于10月15日上午在线上开幕。
广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍，本届广交会以“联通国内国际双循环”为主题，展览内容包括线上展示平台、供采对接服务、跨境电商专区三部分，设立展商展品、虚拟展馆、展商连线展示、新闻与活动、大会服务等栏目。出口展按十六大类商品设立50个展区，进口展六大类题材商品分别归入对应展区参展。继续设立“乡村振兴”专区，联动跨境电商综试区和部分跨境电商平台开展同步活动。
此外，为助企纾困，本届广交会继续免收企业线上参展费用。
《 人民日报 》（ 2022年10月12日 06 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 报告显示我国银行业不良贷款率总体下降 风险抵补能力更强
- 人民网北京10月11日电 （黄盛）近日，《清华金融评论》发布的“2022中国银行业排行榜200强”分析报告（以下简称“报告”）显示，我国银行业不良贷款率逐季下降，金融资产质量持续改善，拨备覆盖率逐季上升，大型银行存在下调空间。同时，金融科技助力商业银行数字化转型提速，多家银行制订和实施数字化或金融科技战略规划；金融科技投入占比提升，头部效应明显，并且国有大行及领先的股份行率先设立金融科技子公司。…
相关新闻
- 评论
- 关注