本报广州10月11日电 （记者李刚）记者从第132届广交会媒体吹风会上获悉：第132届广交会各项筹备工作进展顺利，将于10月15日上午在线上开幕。

广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍，本届广交会以“联通国内国际双循环”为主题，展览内容包括线上展示平台、供采对接服务、跨境电商专区三部分，设立展商展品、虚拟展馆、展商连线展示、新闻与活动、大会服务等栏目。出口展按十六大类商品设立50个展区，进口展六大类题材商品分别归入对应展区参展。继续设立“乡村振兴”专区，联动跨境电商综试区和部分跨境电商平台开展同步活动。

此外，为助企纾困，本届广交会继续免收企业线上参展费用。

《 人民日报 》（ 2022年10月12日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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