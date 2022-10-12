本报记者 余建斌

10月12日下午，中国航天员将在中国空间站进行“天宫课堂”第三课授课，这也是神舟十四号飞行乘组航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲在空间站度过4个月多的太空生活后，首次太空开课。

北京时间9月30日12时44分，经过约1小时的天地协同，问天实验舱完成转位，中国空间站组合体由两舱“一”字构型转变为两舱“L”构型。

“这个月我们即将迎来梦天实验舱，我们也将在太空见证中国空间站的建成。感谢全国人民支持，感谢这个伟大的时代。我们一定会精心准备、精准操作，用百分之百的努力，圆满完成好此次飞行任务，把祖国的荣耀写满太空。”在这个新构型的空间站组合体里，神舟十四号乘组欢度了国庆佳节，集体为新中国送上生日祝福。

作为独特的节日礼物，航天员们传回了自己在太空拍摄的影像，包括地球美景、祖国的大好河山以及在空间站看到的月亮等。神舟十四号航天员用镜头寄托了对祖国的无限思念与祝福。

6月5日神舟十四号载人飞船成功发射，陈冬、刘洋和蔡旭哲顺利进驻空间站天和核心舱，正式开启为期6个月的在轨驻留。如今3名航天员“太空之旅”的时间已过2/3。

航天员的太空工作和生活丰富多彩。比如，迎接“新居”，建立进驻环境。问天舱作为核心舱的备份，必须具备载人环境的驻留能力，因此问天舱就位后，航天员的主要工作就是进行问天舱状态设置及生活设施检查，确保问天舱随时具备航天员驻留的条件。7月24日，问天实验舱与天和核心舱成功对接，中国航天员的“太空之家”正式升级扩建。7月25日，“神十四”乘组成功开启实验舱舱门，正式进入“新居”。用陈冬的话形容，“房子很大，6个卧室，两个卫生间，还有健身房、储物间……”

作为空间站首个实验舱，问天舱搭载了多个科学实验机柜，航天员需要配合地面开展大量空间科学实（试）验。自入驻问天舱以来，“神十四”乘组已完成平台仪器区和科学实验机柜的解锁功能检测、设备安装等工作。科学实验机柜在轨启用后，以高等植物培养为代表的植物生长实验已取得阶段性进展。在出征太空前，蔡旭哲带上了一些植物种子，前不久，他在太空栽种的西红柿也成功长出了幼苗。

在轨训练是航天员执行飞行任务的关键动作。空间站阶段任务密集、要求更高，为更好地确保各项任务顺利实施，“神十四”乘组在轨开展了包括交会对接、机械臂、出舱活动等操作训练以及应急救生、医疗技能等训练项目，为后续出舱等各项任务做好了充分准备。

9月2日0时33分，“神十四”乘组圆满完成约6小时出舱活动的全部既定任务，以多个“首次”吸引了人们关注。这是航天员首次从气闸舱出舱，首次由小机械臂辅助实施出舱活动，首次验证问天舱舱外自主转移主路径。9月17日17时47分，经过约5小时的出舱活动，陈冬、刘洋、蔡旭哲再次密切协同，完成出舱活动期间全部既定任务。此次神舟十四号乘组的第二次出舱，也创造了中国航天员两次出舱活动间隔时间最短纪录——16天。

繁忙的工作之余，为保证身心健康、状态良好，航天员们每日都要在轨运动锻炼。问天舱为航天员提供了更大的空间，“太空自行车”也被转移至此。只有身体健健康康，工作才能动力满满。

“天宫课堂”自推出以来，已成功举行了两次太空授课，取得了良好的社会效果。在由神舟十四号航天员进行的“天宫课堂”太空授课活动中，3名航天员将在轨介绍和展示中国空间站问天实验舱工作生活场景，演示微重力环境下毛细效应、水球变“懒”等实验，并与地面课堂进行互动交流。他们将邀请广大青少年在地面同步尝试开展相关实验，从天地差异中感知宇宙的奥秘、体验探索的乐趣。

“中国空间站永远值得期待！”“神十四”乘组的在轨任务也在持续进行中。

《 人民日报 》（ 2022年10月12日 07 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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