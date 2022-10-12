本报北京10月11日电 （记者 徐佩玉）中国人民银行11日发布金融统计数据显示，前三季度我国人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。9月份，我国人民币贷款增加2.47万亿元，同比多增8108亿元。

央行数据显示，9月末，我国人民币贷款余额210.76万亿元，同比增长11.2%，增速比上月末高0.3个百分点，比上年同期低0.7个百分点。

另外，前三季度我国人民币存款增加22.77万亿元，同比多增6.16万亿元。其中，住户存款增加13.21万亿元。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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