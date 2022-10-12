本报记者 徐佩玉

9月29日，C919飞机型号合格证颁证仪式在北京首都机场隆重举行。中国民航局局长宋志勇（左）向中国商飞董事长贺东风颁发C919飞机型号合格证。

新华社记者 李 涛摄

位于陕西省渭南市蒲城县的渭南机场是国家民机科研试飞基地。图为位于该机场的C919大型客机试飞机。

新华社记者 丁 汀摄

今年5月14日6时52分，编号为B-001J的C919大型客机从上海浦东机场第四跑道起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付首家用户的首架C919大型客机首次飞行试验圆满完成。

新华社记者 丁 汀摄

习近平总书记说，让中国大飞机翱翔蓝天，承载着国家意志、民族梦想、人民期盼。

9月29日，中国民用航空局向中国商用飞机有限责任公司（以下简称“中国商飞”）颁发C919大型客机型号合格证。从2007年立项到2017年首飞，再到完成取证，历时15年，国产大飞机攻坚克难，终于获准从事商业运营，即将翱翔于蓝天之上。

国产大飞机有哪些优势？为何要造自己的民用大飞机？本报记者采访了中国商飞以及民航有关专家。

在多方面具备竞争优势

——不仅装备了先进系统及先进材料，还能为乘客提供更舒适的乘坐环境

9月29日，C919飞机型号合格证颁证仪式在北京首都国际机场隆重举行，这是中国大飞机事业的重要里程碑，标志着中国按照国际通行适航标准研制、具有自主知识产权的大型客机通过适航审定。自此，中国拥有了一款可以投入航线运营的单通道干线客机。

“C919完成取证，表明其安全性和可靠性满足适航规章要求。”中国民航大学航空经济研究所所长李晓津向本报记者介绍，C919于2017年5月成功首飞，在过去5年多的试飞阶段里，6架试飞机在陕西阎良、江西南昌、山东东营、上海浦东、甘肃敦煌等地完成了一系列试飞任务，对动力、电气等各系统进行全面验证，验证了飞机在失速、自然结冰、高温、高寒等种种极端情况下的安全性和可靠性。今年5月14日6时52分，C919大型客机第七架机从上海浦东机场起飞，于9时54分安全降落，标志着中国商飞公司即将交付首家用户的首架C919大型客机首次飞行试验圆满完成。

民用客机能否投入商业运行，不是制造商说了算，也不是运营商即航空公司说了算，而是要经过适航审定。此次取得的型号合格证就是大飞机进入航空市场的入场券。

拿到入场券后，国产大飞机要想在航空市场上站稳脚跟，还要看其具备怎样的优势。

C919装备了先进系统及先进材料。据中国商飞介绍，C919机翼设计采用自主研发的超临界机翼设计，可减阻5%；使用铝锂合金、复合材料等先进材料，结构重量更轻，极大提高了飞机的安全性、经济性和环保性。同时配备了先进的机载系统和发动机，性能优越。

对于乘客而言，C919宽大的机身将提供更多乘坐空间。同时，其采用高效空气过滤系统，为乘客提供高品质新鲜空气，客舱照明采用人性化情景照明设计，打造温馨体贴的舒适环境。

C919对标的是空客A320和波音737系列机型，采用单通道窄体布局，158座至192座，航程4075公里至5555公里。同时，C919具备安全可靠的性能，背靠广阔的中国市场，潜力无限。

目前，C919已累计拥有28家客户800余架订单。“在取得型号合格证之前，就能够有800多个订单，相当可观。C919的安全性、经济性、舒适性等各方面都比较适合市场需求，适用于国内长距离航线以及周边东南亚国际航线。”李晓津这样评价。

中国商用飞机制造业的重要里程碑

——是中国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机

为何要造国产民用大飞机？航空制造业有“工业之花”之称，产业链长、附加值高，涉及几百个专业门类，对产业能力有着很高的要求。其中大型客机的研发和生产制造能力，更是一个国家航空制造水平的重要标志，也被视为一个国家整体实力的体现。

在过去十多年的研制中，C919研制团队坚持自主创新、开放合作，先后攻克了一批关键技术、形成了一批核心能力、锤炼了一批人才队伍、带动了一批产业发展，形成了支撑中国大飞机自主发展的能力平台。

中国商飞有关负责人表示，通过C919大型客机的研制，中国首次走完大型客机设计、制造、试验、试飞及适航取证全过程，具备了按照国际通行适航标准研制大型客机的能力。

C919采用“主制造商+供应商”模式，中国商飞作为国产大飞机的主制造商，负责C919的设计研发、系统集成、总装制造、适航取证、客户服务和市场营销等工作，机体结构和机载系统设备则由中国商飞在全国范围内开展供应商选择和管理。C919的机体结构由中国商飞设计，多家国内企业共同制造，具备完全自主知识产权。发动机由美法合资公司CFM提供，航电系统由中美合资的昂际航电公司提供。

研制国产大飞机，也是满足国家经济和发展战略双重需要的重要方面。李晓津说：“民航业是国家基础性、战略性产业，大量购买国外飞机使我们的航空运输产业受制于人。同时，空客A320和波音737系列飞机价格在1.1亿美元-1.2亿美元左右，若每年购买上百架，则需要上百亿美元，成本较高。而随着C919投入商业运营，将加速上下游产业融合，放大民航业、航空制造业的产业关联效应，进一步提升整体经济发展质量。”

中国航空市场规模大

——未来20年中国对民航客机的需求量预计为9084架，价值约1.39万亿美元

目前，全球可搭乘百人以上的民航大飞机市场上，空客和波音两家公司占大头。C919投入商业运行后，中国大飞机将给民用航空带来什么样的影响？

——打造新的经济增长点。

中国民航运输业正处于高速增长期，国内市场需求大。发展国产大飞机，将更好满足中国经济发展和人民出行需要，打造新的经济增长点。

《中国商飞公司市场预测年报（2021—2040）》预测，未来20年，全球将有超过41429架新机交付，价值约6.1万亿美元（以2020年目录价格为基础）。中国航空市场将接收9084架新机，价值约1.39万亿美元（以2020年目录价格为基础）。中国航空市场新接收的飞机中，窄体客机将达到6295架。作为民航运输市场的主流机型，窄体客机在中国民航机队的占比约为80%，在全球机队的占比约为70%。

——带动产业链提升、发展。

C919是中国民用大飞机事业的起飞之作，带动的航空制造产业链蕴含着巨大潜力。预计将带动新材料、现代制造、先进动力、电子信息、自动控制、计算机等领域技术的群体突破，也将使航空高端原材料、分系统及零部件厂商实现业绩增长。目前国内已有20多个省份、1000多家企事业单位、近30万人参与研制。

以材料为例，新材料的应用是航空技术发展和进步的重要方面。民用大飞机的制造在材料方面涉及复合材料、钛合金、高强度钢等，此次C919研制，多种新材料更是首次大规模应用于民机，既引领材料工艺实现突破，也为材料工业带来巨大需求。

C919的研制成功，将为航空公司和客户提供更多选择，为供应商和合作伙伴带来更多机遇，也将进一步激发全球商用飞机产业的良性竞争和创新活力。

适航取证只是C919投入运营的第一步，后续产业化还要久久为功。李晓津表示：“根据公开数据，现在全球正在运营的运输飞机大约有5万架，其中波音、空客各占约45%。未来C919还应争取欧洲航空安全局适航证以及美国联邦航空管理局适航证，以便在更多国家投入商业运行。”他说，当前中国在航空发动机制造、航电系统设计等多个方面，与世界一流水平依旧存在差距。相对于汽车等产业，航空制造业具有高技术附加值与低劳动密集的产业特征，并且存在一定的技术壁垒，产业链上很多细分领域的技术仍然亟待实现从0到1的突破。

稳扎稳打，潜力无限，中国大飞机将书写更多精彩故事。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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