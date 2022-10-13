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比亚迪乘用车进入印度市场 2023年计划建立新生产基地

2022年10月13日09:13 | 来源：证券日报网
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原标题：比亚迪乘用车登陆印度 2023年计划建立新生产基地

　　10月11日，比亚迪在印度新德里召开品牌发布会，宣布正式进入印度乘用车市场，并发布了高端纯电SUV元PLUS。

　　据悉，今年是比亚迪深耕印度的第十五年。自2007年建立分公司至今，比亚迪已在当地投资超2亿美金，建成了两个工厂，总面积超14万平方公里，并逐渐展开了太阳能电池板、电池储能、电动大巴、电动卡车、电动叉车等业务。目前比亚迪已将电动车核心技术引入当地并服务于其公交系统、B2B纯电动乘用车等领域，打造出印度最大的纯电动大巴车队，其纯电动大巴足迹已覆盖班加罗尔、拉杰果德、新德里、海得拉巴、果阿、科钦等多个城市。

　　凭借着丰富的制造底蕴、充沛的人力资源和巨大的市场潜力，印度成为了全球第四大汽车市场。随着可持续发展理念的深入，电动汽车市场也迎来了增长点。2021年，印度政府公布了“2070年实现碳中和”的目标，并表示到2030年，印度电动汽车的市占率将提高到30%，这也为比亚迪在印度乃至南亚区域的业务布局提供了良好的机遇。

　　此次在印度推出的元PLUS是印度市场首款搭载e平台3.0的车型。比亚迪亚太汽车销售事业部总经理刘学亮表示：“比亚迪拥抱新能源，逐渐在全球构筑起绿色低碳业态，其中印度是重要的布局。我们将携手当地优秀的合作伙伴，持续深耕市场，共同推动绿色创新。”

　　比亚迪印度分公司总经理张杰表示：“比亚迪希望为印度市场带来行业领先的技术和优质的产品，助推印度新能源汽车产业发展。元PLUS的上市为印度SUV细分市场注入了新的活力，2023年，比亚迪计划在印度销售1.5万台元PLUS，并计划建立新的生产基地。”

　　截至目前，比亚迪已在印度21个城市建立24家经销商展厅，并计划在2023年前达到53家。

　　据比亚迪透露，公司还将参加2023年的新德里国际车展，呈现更丰富的产品和技术，稳步落实“为地球降温1℃”的倡议，践行“用技术创新，满足人们对美好生活的向往”的品牌使命，助力印度可持续发展和绿色低碳转型。（记者 李昱丞）

(责编：董童、李源)
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