新华社昆明10月16日电（记者杨静）云南生物多样性丰富，是我国的“植物王国”。依托良好的资源条件，在多方努力下，云南在不同海拔、不同地域生产出黑稻、多年生稻、巨型稻等多种水稻。

在持续阴雨天气后，云南省维西傈僳族自治县攀天阁乡皆菊村迎来晴好天气，村委会主任和正华在组织群众收割水稻。

“黑稻产量低，但口感好、营养丰富。”今年58岁的和正华说，村里的黑稻种植海拔超过2600米，是世界海拔最高的稻作区之一。

云南省维西傈僳族自治县攀天阁乡皆菊村群众在收割黑稻（无人机照片）。新华社发（李建生 摄）

黑稻是当地的老品种，今年村里种植了937亩黑稻，目前已进入收获期。和正华说，皆菊村的黑稻平均亩产在350斤至400斤，黑稻的大米市场价格每斤约11元。

云南省维西傈僳族自治县攀天阁乡皆菊村群众在收割黑稻（无人机照片）。新华社发（李建生 摄）

在云南省新平县一片抽穗的稻田里，云南大学胡凤益教授团队正对多年生稻进行生长观察。当前需要控水、施肥，为今年第二季的丰收做准备。

稻田里的多年生稻，看似与普通水稻无异，实则有着不同的性状。多年生稻根系更发达，生命力更强。普通的再生稻在稻子收割后，再生苗是从地上茎秆腋芽长出来，而多年生稻的再生苗是从地下茎腋芽发出来。

在云南省科技计划等项目的支持下，胡凤益团队联合相关单位艰苦探索，发明了利用长雄野生稻无性繁殖特性培育多年生稻的方法，建立了多年生稻理论体系，正在创新集成多年生稻优质高产高效生产技术体系。

多年生稻品种“云大23”已连续收割13次。（受访者供图）

“这是2016年种的水稻，至今已收割13次。简单来说，多年生稻割一次长一次。”胡凤益说，多年生稻只需栽种一次，从第二年（季）起无需犁田耙地、买种子、播种育秧和移栽，只要田间管理就可实现多年的稻作生产，可连续收割两季或通过越冬后收割几年。目前，多年生稻单年两季的亩产最高超过1000公斤。

云南大学教授胡凤益在田间观察多年生稻长势。（受访者供图）

“毫秕”是云南芒市遮放镇的传统高秆水稻品种，也是“遮放贡米”的代表性品种。

遮放贡米色泽白润如玉、米饭清香可口，德宏遮放贡米集团有限公司顾问孙全礼介绍，这些高秆水稻平均“身高”约2.4米。

除了传统的高秆水稻品种，科学家也在积极选育高秆水稻新品种。在巨型稻收割前，云南省农业科学院粮食作物研究所所长李小林走进稻田，对水稻根系进行观察取样，并站在比他还高的水稻旁拍照存资。

云南省农科院粮作所所长李小林在巨型稻稻田里工作。（受访者供图）

粮作所的团队正对6个品系的巨型稻进行试验试种，试种面积约100亩。李小林介绍，这些品系的巨型稻株高从1.63米至2.2米，穗粒数最高超过600，茎秆直径在0.8厘米左右，最高亩产超过830公斤。

“云南有优异的种质资源，巨型稻的米质也非常好。”李小林说，他们通过常规育种方式，在云南不同区域进行品系试种，满足不同生态气候的需求。

(责编：赵欣悦、白宇)

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