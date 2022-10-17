人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院
人民网>>经济·科技

“5G+北斗导航” 科技助力黑土地秋收

2022年10月17日08:05 | 来源：新华网
小字号

　　新华社哈尔滨10月16日电（记者黄腾）近日，在北大荒集团洪河农场有限公司一处稻田里，几台无人驾驶割晒机正在作业。伴随着隆隆的轰鸣声，无人驾驶割晒机自动前进、转弯、倒车，作业流畅高效。

北大荒集团洪河农场有限公司的无人驾驶收割机正在作业。（受访者供图）

　　洪河农场有限公司第一管理区技术员赵华宇晃了晃手机说，这种无人驾驶割晒机运用5G和北斗卫星导航技术，可通过智能终端系统设计行走路线，实现直行、地头转弯、入堑、割台升降的无人化操作。

　　北大荒集团洪河农场有限公司的技术人员正使用手机操控无人驾驶收割机。（受访者供图）

　　在北大荒集团八五八农场有限公司农业科技服务中心无人化智慧农场，一台无人驾驶收割机在北斗卫星导航的指引下，正以“回”字形路线在稻田里收割。不一会儿，机身仓储装满，后方的无人驾驶一体式拖拉机将刚收获的稻谷装车运走，两车配合默契，一气呵成。

　　在北大荒集团红卫农场有限公司，年轻的“90后”种植户张良宝已是一名使用无人农机的“老手”。在收获季，张良宝站在地边，拿起手机不停点按，地里的无人驾驶收割机便忙碌起来。

　　“手机就是咱的‘新农机’。”张良宝说。他不断扩大无人农机使用范围，从插秧到收割，全程都有无人农机参与。

　　北大荒集团位于黑龙江省，今年播种面积接近4600万亩。“北大荒集团正加快推进互联网技术与现代农业产业深度融合。”北大荒集团副总经理唐浩说，北大荒集团先后建设了两批共20个数字农（牧）场，初步形成了可复制、可推广的数字农业集成应用解决方案。

(责编：赵欣悦、白宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
十年发展看变化：粮食和重要农产品供给稳定 国家粮食安全基础愈加夯实
　　相关阅读： 十年发展看变化：天更蓝了、水更清了、山更绿了…… 十年发展看变化：我国成功进入创新型国家行列.…
我国铁路货运持续保持高位运行 前9个月份发送货物近30亿吨
　　人民网北京10月15日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，今年1至9月份，国家铁路货物运输持续保持高位运行，累计发送货物29.21亿吨，同比增加1.74亿吨、增长6.3%。 国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团坚决贯彻落实党中央、国务院关于稳住经济大盘、做好物流保通保畅工作的部署要求，高效统筹疫情防控和铁路运输，全力保障国计民生重点物资运输，为经济社会平稳健康发展提供强有力的运输支撑。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部