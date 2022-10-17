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环境减灾二号E星成功发射

有助于进行生态环境立体监测

2022年10月17日08:23 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京10月16日电  （记者寇江泽）10月13日6时53分，我国在太原卫星发射中心用长征二号丙运载火箭成功将环境减灾二号E星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

　　该卫星的成功发射，标志着我国生态环境遥感监测首次具备全天候、全天时的业务化监测能力，有效弥补了光学遥感卫星易受云、雨等天气因素影响的不足，成为生态环境立体监测的新利器。

　　环境减灾二号E星由生态环境部与应急管理部联合牵头组织研制建设。在水环境遥感监测方面，可为浒苔、水华、溢油等突发环境事件、污染事故和重点风险源调查提供重要的数据源保障，对海岸线变化、河流干涸断流等进行实时动态监测；在自然生态监测方面，可为生态保护红线、自然保护地等重点区域监管，土地利用分类、植被长势监测以及生物量评估等业务应用提供重要数据支撑。

　　下一步，生态环境部将积极会同工程各参试单位，抓紧做好卫星工程在轨测试与应用评估工作，为有效支撑深入打好污染防治攻坚战，实现精准、科学、依法治污提供重要数据保障。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月17日 17 版）
(责编：罗知之、陈键)
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