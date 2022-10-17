本报广州10月16日电 （记者李刚）随着近期清远市白沙镇、汕尾市桥冲镇、湛江市调风镇等公共充电站点陆续建成投运，广东省正式实现所辖1123个乡镇公共充电桩全覆盖，广东全省范围内电动汽车“出得了城，下得了乡，回得了家”成为现实。

记者从南方电网广东电网公司获悉：10年来，广东积极服务新能源汽车产业发展，加快构建充电服务保障体系，在广东累计投资逾30亿元，在20个地市建设充电站点约4600个，充电桩超过3万台，充电基础设施实现跨越式发展。

今年1月15日，广东实现广东高速服务区充电设施全覆盖。加上本次广东省乡镇实现公共充电设施全覆盖，至此，涵盖城市公共、城际高速、乡镇等领域的普惠性保底充电网络在广东基本成形。

与此同时，广东加快了“超充”建设步伐，目前广州南大干线高速服务区建成集“超充、换电、无感”于一体的超级充换电中心，搭载480千瓦超充桩，与当前主流的120千瓦快充桩相比，每台超充桩可提升350%的充电效率。另外，对于有换电需求的新能源车辆，该中心可实现自动泊车进入换电区，2.5分钟快速换电。

《 人民日报 》（ 2022年10月17日 14 版）

(责编：罗知之、陈键)

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