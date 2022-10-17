原标题：驰骋棉田的“大家伙”

【奋进新时代·展品背后的故事】

“没想到你们新疆的拖拉机个头这么大！这可比我老家的‘霸气’多了。”“十一”期间，中国传媒大学研究生王金波和郑宏民来到北京展览馆参观“奋进新时代”主题成就展。刚走到室外展区，郑宏民就被一台两人多高、一辆公交车长的橘红色“大家伙”吸引了目光。

“这叫采棉机。这几年我们新疆好多地方都在用，不仅省时省力，而且采收效率高！”家住新疆阿克苏的王金波自豪地对郑宏民介绍。

在王金波的记忆中，小时候，采收棉花就是家家户户每年秋天最重要的工作。天还未亮，他就要跟着父母下地摘棉花，一直到天黑才坐着装满棉花的拖拉机回家。“现在不一样了，机械采收已经代替了传统人工采收。机器工作时，人只需要坐在边上看着就行，完全自动化了。”他笑着说。

展览中的这台机器，是由铁建重工新疆有限公司生产的六行采棉打包机，长10.28米、宽5.58米、高5.3米，净重达30余吨，具备棉花采收、打包一体化功能，能实现自主导航、自动打包控制、故障自诊断、数据远程监控等，每天可采收棉花超500亩。

“这台机器具有6个独立采棉头，配备大功率双风机系统和潍柴770马力发动机，棉花采净率在94%以上、含杂率小于10%。”铁建重工新疆有限公司高端农机研究设计院副院长孙奎介绍，一台六行采棉打包机的采摘效率相当于1500多人手工采摘。此外，这种机器可以通过来回穿梭将待收的棉花压缩成棉包，“从天空俯瞰，就像在田野中‘画画儿’一样！”

数据显示，2017年，我国棉花耕种收综合机械化率达73%，但机采率仅有28%。“当时，采棉机属于我国棉花种植全程机械化的短板，长期被外资品牌垄断。”孙奎说。

为了研制出高端国产采棉机，孙奎多次带领研发团队到棉花采收一线听取农户需求。他们发现，传统的箱式采棉机采摘棉花后，农民仍要花大量人力、物力进行打包。“采棉机最关键的就是打包功能，我们在六行箱式采棉机的基础上，不断试验打包系统及包膜模块结构，确保打包性能可靠。”铁建重工新疆有限公司农机具研究所工程师文世昌说。

最终，经过数十次的实验与校正，2018年9月8日，铁建重工4MZ-6自走式采棉机在新疆下线，填补了国内六行采棉机产品空白，2020年平均单台采收亩数达11000亩，最高单台采收17777亩。3年后的2021年，更加先进的4MZD-6采棉打包机上市，可满足采棉、集棉、打包、逐出和丢包等一系列动作，真正实现了采棉、打包一体化，并凭借采净率高、智能化高、性价比高深受农户青睐。

近期，中国农业机械工业协会还向铁建重工新疆有限公司颁发了《科学技术成果评价证书》，认定铁建重工“智能打包采棉机关键技术研究与应用”成果整体已达到国际先进水平，部分达到国际领先水平。

“未来，我们还将继续投入研发高端农机系列产品，为提升新疆棉花品质、全面推进乡村振兴贡献力量。”孙奎说。

（本报记者 訾谦）

(责编：罗知之、陈键)

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